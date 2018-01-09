Selçuk İnan Samsung'a açtığı 'S8' davasından vazgeçti
Galatasaraylı Selçuk İnan'ın, 'S8'in kendi adına tescilli olduğu iddiasıyla Samsung’a açtığı davadan vazgeçti.
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Galatasaraylı Selçuk İnan, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un çıkardığı 'Galaxy S8' modelinin Türkiye’deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla şirkete dava açmıştı.
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Ancak geçtiğimiz aylarda İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan’ın 'S8' markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetmişti.
Selçuk İnan ise reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.
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Davada yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, Samsung'a açtığı galaxy ‘s8’ davasından vazgeçti.
Selçuk İnan mahkemeye katılmazken, avukatı davadan vazgeçtiklerini belirtti ve dava, böylece düşmüş oldu.
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Selçuk İnan’ın Türk Patent Enstitüsü’nden ‘S8’ markasını 2013’te kendi adına tescil ettirdiğini belirten mahkeme, İnan’dan önce 'S8' markasını Audi ve Altınmarka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung’un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010’da tescil ettirdiğini kaydetmişti.
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Samsung’un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıklamıştı:
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"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütün olarak incelenmesinde Samsung’un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup, S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir.”
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4 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRMİŞTİ
Galatasaray’ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma’nın ‘Q7’, Burak Yılmaz’ın ‘BY17’ ve Cristiano Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi 4 yıl önce
‘S8’ markasını ‘ilk harf ve forma kombinasyonu’ şeklinde TPE’den tescil ettirmişti.
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8Trabzonspor'da 2008 - 2009 sezonundan itibaren 8 numaralı formayı giyen Selçuk İnan, Galatasaray'a transfer olduğunda da tercihini bu numaradan yana kullanmıştı.