Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15
Apple, geçtiğimiz haftalarda Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone modellerini tanıttı. Bu modellerle birlikte yeni işletim sistemi iOS 17'de tanıtıldı. Peki iPhone 15 modelleriyle birlikte ne gibi yeni özellikler geldi? İşte 10 maddede iPhone 15 modellerinde bulunan yeni özellikler.
Apple, Eylül ayında düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkartmıştı.
Kullanıcılar iPhone 15 modelleriyle birlikte ne gibi yeniliklerin geldiğini merak ediyordu.
İşte iPhone 15 modeliyle birlikte gelen tüm yenilikler;