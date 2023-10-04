Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15

Apple, geçtiğimiz haftalarda Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone modellerini tanıttı. Bu modellerle birlikte yeni işletim sistemi iOS 17'de tanıtıldı. Peki iPhone 15 modelleriyle birlikte ne gibi yeni özellikler geldi? İşte 10 maddede iPhone 15 modellerinde bulunan yeni özellikler.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 1

Apple, Eylül ayında düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkartmıştı.

Kullanıcılar iPhone 15 modelleriyle birlikte ne gibi yeniliklerin geldiğini merak ediyordu.

İşte iPhone 15 modeliyle birlikte gelen tüm yenilikler;

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 2

1) A16 VE A17 PRO BIONIC ÇİP

Yeni işletim sistemi iOS 17 ile çıkış yapan iPhone 15, daha önceden 14 modellerinde kullanılan A15 çipi yerine A16 Bionic çipiyle çıkış yaptı. Yeni iPhone modelleri 64 Bit işletim sistemiyle beraber 4GB'dan fazla ram desteği verecek. Öte yandan 5G özelliğiyle 5.nesil kablosuz teknoloji, bir önceki 4.nesil teknolojiye göre daha yüksek hız ve daha düşük gecikme sağlayacak.

Teknoloji sektörünün ilk 3 nanometre çipi olan A17 Pro çipiyle birlikte iPhone 15 Pro modellerinde CPU hızını yüzde 10 artırırken, GPU oranı ise yüzde 20 daha hızlı.

Bu çiple birlikte iPhone 15 Pro; Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding ve Assassin’s Creed Mirage gibi bir akıllı telefonun daha önceden çalıştırması mümkün olmayan konsol oyunlarını akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 3

2) OTOMATİK PORTRE ÖZELLİĞİ

Apple, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleriyle çekilen fotoğrafları otomatik olarak portre işlevi dönüştürme özelliğini sunuyor.

Bu sayede kullanıcılar, mükemmel bir Portre fotoğrafı çekmek için kamera ayarlarıyla uğraşmak zorunda kalmayarak her anlarını yakalayabilecek.

Portre modu, fotoğrafların arka planını genişleterek derinlik efekti oluşturmaktadır. Bu özellik, normal modda çekilen fotoğraflara Portre modunu ekleme fırsatı sunuyor.

iPhone 15 modelleri, bu derinlik bilgilerini otomatik olarak fotoğraflarına ekler, bu da sonradan düzenlemeye olanak tanır.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 4

3) SES İZOLASYONU MODU

iPhone, yeni modelleriyle birlikte mikrofon modlarına yeni bir seçenek daha sunuyor. Voice Isolation sayesinde kullanıcılar Facetime, normal aramalar, zoom vb. görüşmesi yaparken arka planda oluşan kirli gürültüler engellenecek. Mikrofon bu özellikle birlikte yalnızca kullanıcının sesine odaklanacak.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 5

4) ARKADAŞIMI BUL MODU

iPhone 15 kullanıcıları arkadaşımı bul moduyla birlikte Find My uygulaması aracılığıyla arkadaşlarının yerini tespit edebiliyor. Bu özelliği kullanmak için Find My uygulamasında kişiler seçeneğine dokunarak arkadaşınızın konumunu görebilirsiniz.

Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için hem sizin hem de arkadaşınızın konumunu paylaşması gerekiyor. Find My Friends özelliği kullanılmaya başladığından itibaren hedefe kaç metre kaldığını ve hangi yönde olduğunu gösteriyor. Öte yandan uygulama Apple Watch üzerinden de kullanılabiliyor.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 6

5) USB-C GİRİŞİ

Apple, yeni iPhone modellerinde artık USB-C girişini kullanmaya başladı. Avrupa Birliği,'nin, tüm akıllı telefon üreticilerinin tek tip bir şarj cihazına geçmesi için yasa çıkartmasının ardından Apple, lightning girişinden USB-C girişine dönmek zorunda kaldı.

USB-C portu ile beraber iPhone 15 Pro ve Pro Max 10 Gbps'e kadar veri aktarım hızı sağlayan USB 3.2 desteğini sunuyor.

Öte yandan iPhone 15 modellerinin bir USB-C portu veya adaptörle harici monitör ya da TV'ye 4K HDR çözünürlükte yansıtılmasını sağlayan Displayport özelliğini sağlıyor.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 7

6) ÇEVRİMDIŞI HARİTALAR

Apple, iOS 17 ile birlikte Maps yani Haritalar uygulamasını da güncelledi.

Artık yeni güncellemeyle beraber kullanıcılar harita üzerinde belirledikleri alanı indirebilecek ve böylelikle çevrimdışı olsalar bile navigasyonu kullanabilecekler.

Öte yandan kullanıcıların çevrimdışı olduklarında bile belirtilen hedefe tahmini varış süresini de görebilecekleri kaydedildi.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 8

7) EKRAN GÜNCELLEMELERİ

Önceki modellerde 2,2 mm olan ekran çerçevesi, iPhone 15 modeliyle birlikte 1,5 mm'ye düşürüldü. Öte yandan normal iPhone 15'lerde de çentik yerine artık Dinamik Ada yer alıyor.

Yeni iPhone 15'lerde artık çentik yerine kullanılan "Dinamik Ada" yer alacak.

Super Retina XDR ekran sayesinde cihaz üzerinde içerik izlemek ve oyun oynamak daha akıcı bir hale geldi. HDR'ın en yüksek parlaklığı artık 1600 nite kadar ulaşırken, hava güneşli olduğunda dış mekanın en yüksek parlaklığı ise 2000 nit'e kadar ulaşıyor.

Hava güneşli olduğunda, dış mekanın en yüksek parlaklığı 2000 nit'e kadar ulaşıyor. Bu da önceki nesle göre iki kat daha parlak bir ekrana sahip olduğunu belirtiyor.

Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15 - 9

8) ÇARPIŞMA ALGILAMA ÖZELLİĞİ

Apple'ın Crash Detection özelliği, kullanıcıları telefonları şebeke bulamasa bile herhangi bir kaza esnasında çarpışmayı algılayıp ilk yardım servislerine uydu aracılığıyla bildirim gönderiyor.

Böylelikle acil yardım ekipleri tarafından yer tespiti daha hızlı yapılırken, kazayı yapan kişinin kurtarılması da kolaylaşıyor.

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