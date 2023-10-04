Ses izolasyonu modu: 8 Maddede yeni iPhone 15

7) EKRAN GÜNCELLEMELERİ

Önceki modellerde 2,2 mm olan ekran çerçevesi, iPhone 15 modeliyle birlikte 1,5 mm'ye düşürüldü. Öte yandan normal iPhone 15'lerde de çentik yerine artık Dinamik Ada yer alıyor.



Yeni iPhone 15'lerde artık çentik yerine kullanılan "Dinamik Ada" yer alacak.

Super Retina XDR ekran sayesinde cihaz üzerinde içerik izlemek ve oyun oynamak daha akıcı bir hale geldi. HDR'ın en yüksek parlaklığı artık 1600 nite kadar ulaşırken, hava güneşli olduğunda dış mekanın en yüksek parlaklığı ise 2000 nit'e kadar ulaşıyor.

Hava güneşli olduğunda, dış mekanın en yüksek parlaklığı 2000 nit'e kadar ulaşıyor. Bu da önceki nesle göre iki kat daha parlak bir ekrana sahip olduğunu belirtiyor.