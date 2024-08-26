Sevginin beyne etkisi: Her duygunun farklı bölgeyi harekete geçirdiği ortaya çıktı
Bilim insanları sevgi türleri ve beyin arasındaki bağlantı ile ilgili yeni bir araştırma yayımladı. Uzmanlar farklı sevgi türlerinin beynin hangi bölümlerini harekete geçirdiğini tespit etti.
Finlandiya'da bulunan Aalto Üniversitesi'nden araştırmacılar, sevgi ve aşkın beynin hangi bölgelerini harekete geçirdiğini ortaya koyan yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmanın ortak yazarı filozof Pärttyli Rinne, farklı sevgi türleriyle ilişkili beyin aktivitesine dair önceki araştırmalardan daha kapsamlı bir resim sunduklarını belirtti.