Sevginin beyne etkisi: Her duygunun farklı bölgeyi harekete geçirdiği ortaya çıktı

Araştırmacılar, katılımcılara 6 farklı sevgi biçimini harekete geçirecek hikayeler anlattı: evlat sevgisi, arkadaş sevgisi, doğa sevgisi, evcil hayvan sevgisi, aşk ve yabancıya duyulan sevgi. Sonuçlara göre, beyindeki aktivite sevginin nesnesine bağlı olarak farklılık gösterdi. Örneğin, bir insana duyulan sevgi ile evcil hayvan veya doğa sevgisi beynin farklı bölgelerini harekete geçirdi.



Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, insanlara duyulan sevgi türleriyle ilişkili beyin bölgelerinin oldukça benzer olmasıydı. Ancak bu bölgelerin aktivasyon dereceleri değişkenlik gösterdi. En güçlü beyin aktivitesinin evlat sevgisinde gözlendiği belirtilirken, onu aşk takip etti.