Seyirci etkisi insana özgü değilmiş: Şempanzelerin performansı izleyici sayısına göre artıyor!

Çalışmanın bir diğer yazarı Shinya Yamamoto ise bu bulgunun, toplumların büyük oranda itibara dayalı olarak şekillendiği düşüncesine destek sunduğunu belirtti. Yamamoto'ya göre, şempanzeler de bir görev sırasında izleyicilere özel bir ilgi gösteriyorsa, bu eğilim, itibar temelli toplumlar oluşmadan önce de evrimsel bir temele dayanıyor olabilir.

Bilim insanları, "seyirci etkisinin" evrimsel sürecini daha iyi anlamak adına, şempanzeler gibi insansı primatlar üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.