Seyirci etkisi insana özgü değilmiş: Şempanzelerin performansı izleyici sayısına göre artıyor!
Yeni bir araştırma, şempanzelerin bilgisayar görevlerindeki performanslarının izleyici sayısına göre değiştiğini gösterdi. Bilim insanları, "seyirci etkisi" denilen bu durumun yalnızca insanlara özgü olmayabileceğini düşünüyor.
SEYİRCİ ETKİSİ
Japonya'da yapılan bir araştırma, şempanzelerin, bilgisayar görevlerindeki performanslarının izleyici sayısına göre değişiklik gösterdiğini ortaya koydu. Kyoto Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, bilim insanları, “seyirci etkisinin” yalnızca insanlara özgü bir durum olup olmadığını anlamak için testler gerçekleştirdi.