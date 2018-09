Shadow of the Tomb Raider sistem gereksinimleri belli oldu

Square Enix, yaklaşık 2 hafta sonra çıkacak Shadow of the Tomb Raider’ın sistem gereksinimlerini paylaştı. Oyunun minimum sistem gereksinimleri Rise of the Tomb Raider ile aynı kalırken önerilen sistem gereksinimleri bir kademe artmış. Shadow of the Tomb Raider 14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.