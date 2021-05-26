Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat

Siber saldırganların zararlı yazılımları hedeflerine ulaştırmak için sık kullanılan dosya tiplerini tercih ettiği, 2020'de web üzerinden en çok '.exe', e-posta yoluyla ise '.doc' uzantılı dosyalar aracılığıyla zararlı yazılım gönderildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 26.05.2021 - 08:02

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 1

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber saldırılarda kullanılan yöntemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 2

Koç, genellikle dosya isminde noktadan sonra görünür olan uzantıların, bunların çalıştırılabilmesi, yürütülebilmesi ve tanınmasında etkin rol oynadığını ifade etti.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 3

Ali Taha Koç, en sık kullanılan uzantıların da ses dosyalarında ".mp3," video dosyalarında ".mp4", görüntü dosyalarında ".jpg, .jpeg ve .png", ofis ve doküman dosyalarında ".doc, .xls, .ppt, .txt", ".docx, .xlsx, .pptx ve .pd" olduğunu söyledi.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 4

Koç, web uygulama dosyalarında ".html, .php ve .asp", çalıştırılabilir dosyalarda ise ".apk ve .exe" gibi uzantıların kullanıldığını bildirdi.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 5

HER DOSYAYI İNDİRMEYİN

Saldırganların, zararlı yazılımları farklı dosya tiplerine gizleyerek hedeflerine ulaşmaya çalıştıkları uyarısında bulundu.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 6

Koç, "Siber saldırganlar zararlı yazılımları hedeflerine ulaştırmak için sıkça kullanılan dosya tiplerini tercih ediyorlar. 2020'de web üzerinden en çok ".exe", e-posta yoluyla ise en çok ".doc" uzantılı dosyalar aracılığıyla zararlı yazılım gönderildi." diye konuştu.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 7

Koç çok sık kullanılan bu dosya tipleri içinde yer alan zararlı yazılımlardan korunmak için emin olunmayan kaynaklardan dosya indirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 8

Koç, indirilecek dosya tipinin kullanım amacına uygun olup olmadığına bakılması ve boyutunun gerektiğinden büyük veya küçük olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 9
Koç, bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin detayların "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi"nde bulunabileceğini sözlerine ekledi.
Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 10
Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 11
Siber saldırıların en çok yapıldığı uzantılar: Bu dosyalara dikkat - 12

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