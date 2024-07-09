"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı
Tarihteki en büyük şifre sızıntısı geçtiğimiz hafta meydana geldi. Darkweb'de 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti paylaşıldı. Uzmanlar vakit geçirmeden şifrelerinizi güncelleyin çağrısında bulundu.
Önde gelen bir bilgisayar korsanlığı forumunda "RockYou2024" olarak adlandırılan bu sızıntı, 10 milyara yakın şifreyi düz metin halinde derleyerek paylaştı.
Dünya çapındaki sızıntılardan elde edilen yaklaşık 10 milyar parolanın yer aldığı veri seti 45 ciga bayt büyüklüğünde.