"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı

Tarihteki en büyük şifre sızıntısı geçtiğimiz hafta meydana geldi. Darkweb'de 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti paylaşıldı. Uzmanlar vakit geçirmeden şifrelerinizi güncelleyin çağrısında bulundu.

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 1

Önde gelen bir bilgisayar korsanlığı forumunda "RockYou2024" olarak adlandırılan bu sızıntı, 10 milyara yakın şifreyi düz metin halinde derleyerek paylaştı.

Dünya çapındaki sızıntılardan elde edilen yaklaşık 10 milyar parolanın yer aldığı veri seti 45 ciga bayt büyüklüğünde.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 2

Bu veri seti, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerden internete bakan kameralara ve endüstriyel donanıma kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 3

UZMANLARDAN UYARI

Siber uzmanlar, bir bilgisayar korsanının milyarlarca giriş bilgisini bilgisayara yüklemesinin ardından insanları acilen şifrelerini güncellemeleri konusunda uyardı.

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 4

Sızıntıyı ortaya çıkaran araştırmacılar, bu bilginin bilgisayar korsanlarının çevrimiçi ve çevrimdışı servisler, çevrimiçi kameralar ve endüstriyel donanımlar dahil olmak üzere sıkı güvenlik yazılımlarıyla korunmayan her türlü sistemi hedef almasına olanak tanıyabileceğini söyledi.

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 5

Kullanıcıların sızdırılan şifrelerini derhal tüm hesaplarına sıfırlamaları ve birden fazla platformda kullanılmayan, güçlü ve benzersiz kombinasyonlar seçmeleri gerekiyor.

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 6

Ayrıca şifreye ek olarak yüz tanıma veya PIN gibi doğrulamalar gerektirerek ikinci bir güvenlik seviyesi sağlayan çok faktörlü kimlik doğrulamayı da etkinleştirmeleri gerekir.

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 7

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

Nordpass’in yeni araştırması, bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifrelerin oldukça kolay bir şekilde kırılabildiğini gözler önüne serdi.

Söz konusu araştırmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor. Zira milyonlarca kullanıcının tercih ettiği şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu.

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 8

İşte her şeye rağmen kullanıcıların vaz geçmediği şifreler...

123456

123456789

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 9

qwerty

1234567

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 10

12345678

12345

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 11

111111

123123

"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı - 12

abc123

qwerty123

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