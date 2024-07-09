"Şifrelerinizi hemen güncelleyin!" 10 milyar parola sızdı, uzmanlar uyardı

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

Nordpass’in yeni araştırması, bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifrelerin oldukça kolay bir şekilde kırılabildiğini gözler önüne serdi.



Söz konusu araştırmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor. Zira milyonlarca kullanıcının tercih ettiği şifre geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu.