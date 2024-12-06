Simpsonlar yine bildi! 2024 yılına ait öngörüleri sosyal medyayı şaşkına çevirdi
Geçmişte birçok olayı önceden tahmin eden fenomen dizi Simpsonlar, 2024 yılına dair bir başka öngörüsüyle sosyal medyada yine gündem olmaya başardı. Daha önce maymun çiçeği virüsü ve politik olaylarla ilgili yaptığı tahminleri tutturan Simpsonlar'ın son tahmini yine tuttu.
Yayınlanan her bölümüyle geleceğe adeta ışık tutan Simpsonlar'ın 2024 yılına ait tahminleri yine tutmaya başladı. Yatırım ve bilim dünyasıyla ilgili konulara, yayınlanan bölümlerinde bolca yer veren Simpsonlar'ın, Bitcoin ile ilgili tahmini ise adeta şaşkına çevirdi.