Simülasyonda mı yaşıyoruz? Bilim insanlarından üç yeni teori

ELON MUSK DA DESTEKLİYOR

Buna göre, artık hiç kimsenin uyanık olmaması ve yapay zekanın kontrol ettiği simüle edilmiş bir gerçekliğin içinde sıkışıp kalmamız mümkün olabilir.

"Simülasyon teorisi" olarak adlandırılan teori, Elon Musk da dahil olmak üzere diğer önemli isimler arasında da popüler.

Musk, simüle edilmiş bir evren yerine gerçek bir evrende yaşadığımız ihtimalinin "milyarlarcada bir" olduğunu söyledi.