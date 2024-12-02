Simülasyonda mı yaşıyoruz? Bilim insanlarından üç yeni teori
Bir simülasyonda yaşayıp yaşamadığımız sorusu yıllardır merak konusu. Bazı bilim insanları, doğumda hepimizin gelişmiş bir yapay zeka dünyasındaki karakterler olmayı seçtiğimizi iddia ediyor. Buna göre, artık hiç kimsenin uyanık olmaması ve yapay zekanın kontrol ettiği simüle edilmiş bir gerçekliğin içinde sıkışıp kalmış olmamız mümkün olabilir. "Simülasyon teorisi" olarak adlandırılan teori, Elon Musk da dahil olmak önemli isimler arasında da popüler. Bilim insanları, simüle edilmiş bir gerçeklik için üç ana teori ortaya atıyor. İşte o teoriler ve sanal gerçeklik iddiaları...
Gişe rekorları kıran film "Matrix"te, insanlar yapay zeka tarafından köleleştiriliyor.
Bu, doğrudan bilimkurgu romanlarından fırlamış gibi görünse de bir fizik profesörü, Matrix tarzı bir simülasyonda yaşıyor olabileceğimizi söylüyor.