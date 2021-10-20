Siper füzesi testi geçti! (Türkiye'nin yerli ve milli silahları)

Kotil, paylaşımında, "Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Ön orta gövdede yer alacak parçanın, aviyonik bölme (elektronik sistem) ile silah bölmesini ayıran ana taşıyıcı elemanlardan olduğu belirtildi.



Alınan bilgiye göre, MMU'da yaklaşık 20 bin parça bulunuyor ve bunların üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

MMU'nun ilk uçuşunu 2026'da yapması hedefleniyor.