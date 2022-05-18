Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse'te ziyaretçileriyle buluşacak

Agoranın bilinirliğini artırmaya çalıştıklarını aktaran Şebnem Yurdakul, şunları kaydetti:



"Smyrna Agorası, bütün bu sahip olduğu değerlere rağmen yeterince tanınmıyor ve bilinmiyor. Hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçi sayısına baktığımız zaman oldukça düşük durumda. Hak ettiği değeri görebilmesi, anlaşılması, bilinmesini çok istiyoruz. Projemizin odağında Smyrna Agorası var. Projemizin ortakları arasında İtalya'dan Katanya Üniversitesi ve Santagata Vakfı, Yunanistan'dan da Egaleo Asya Minör Derneği de yer alıyor."