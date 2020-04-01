Sokağa çıkma yasağı 'virüsün sıfır noktası'nda 700 bin yeni vakayı önledi

Pekin yönetiminin Wuhan’nın dış dünya ile bağının tamamen koptuğu 23 Ocak kararı çok sert bir önlem olarak değerlendirilmişti. Ancak halihazırda dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sokağa çıkma ve sosyal yaşam kısıtlamalarıyla karşı karşıya.