Solo Türk TEKNOFEST'te uçtu
Anadolu Ajansı
Solo Türk, Türk Yıldızları, İçişleri Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, MC-21 yolcu uçağı ve Red Bull gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk kattı.
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1Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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2TEKNOFEST kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı Black Hawk helikopterler gösteri uçuşu yaptı.
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TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edilebiliyor.
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Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buluyor.
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Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.
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EĞİTEN VE ÖĞRETEN ETKİNLİKLER
Fuar dahilinde ayrıca,
Çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı elde edecek.
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T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Desenli Kanatlar Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
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Bursa Teknik Üniversitesi standında "Kodlama Atölyesi", Roket Yarışması Etkinlik Çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" bulunuyor.
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