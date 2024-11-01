Sonsuz maymun teorisi çürütüldü: Shakespeare yazmaları imkansız!
Bilim insanları "inanılmaz derecede düşük bir olasılık bile olası hale getirebilir" düşüncesini savunan "sonsuz maymun teoremi"nin çürütüldüğünü iddia ediyor. Matematikçiler, maymunlara sınırsız zamana tanınsa bile asla bir Shakespeare eseri yazamayacaklarını söyledi.
Yapılan bilimsel bir araştırmada "sonsuz zamanda maymunların, William Shakespeare'in eserlerini klavyeyle yazabileceği" teorisinin çürütüldüğü savunuldu.
Avustralya'nın Sidney kentinde matematikçiler Stephen Woodcock ve Jay Falletta'nın yönettiği yeni bir hakemli çalışmada, "sonsuz maymun teorisi" sorgulandı.