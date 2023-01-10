Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu

PlayStation'ın sahibi Sony 2023 yılında merakla beklenen 23 oyunu açıkladı. Oyunlar PS5'e gelecek. Bazı oyunların tam çıkış tarihi belirlenmese de Sony söz konusu oyunların 2023 içerisinde hazır olacağını belirtti. İşte o 23 oyun...

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 1

Marvel’s Spider-Man

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 2

Horizon Call of The Mountain

  • Çıkış tarihi: 22 Şubat 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 3

Suicide Squad: Kill The Justice League

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 4

Hogwarts Legacy

  • Çıkış tarihi: 10 Şubat 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 5

Resident Evil 4

  • Çıkış tarihi: 24 Mart 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 6

Assassin’s Creed Mirage

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 7

SEASON: A Letter to The Future

  • Çıkış tarihi: 31 Ocak 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 8

STAR WARS™ Jedi: Survivor

  • Çıkış tarihi: 17 Mart 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 9

Final Fantasy XVI

  • Çıkış tarihi: 22 Haziran 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 10

Stellar Blade

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 11

Tchia

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 12

Wild Hearts

  • Çıkış tarihi: 17 Şubat 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 13

Destiny 2: Lightfall

  • Çıkış tarihi: 28 Şubat 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 14

Firewall Ultra

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 15

Dead Space Remake

  • Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 16

Forspoken

  • Çıkış tarihi: 24 Ocak 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 17

Street Fighter 6

  • Çıkış tarihi: 6 Haziran 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 18

Eternights

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 19

Horizon Forbidden West: Burning Shores

  • Çıkış tarihi: 19 Nisan 2023
Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 20

SYNDUALITY

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 21

Lords of The Fallen

Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 22

Pacific Drive



Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu - 23

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