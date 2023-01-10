Sony 2023'te çıkacak PlayStation oyunlarını duyurdu
PlayStation'ın sahibi Sony 2023 yılında merakla beklenen 23 oyunu açıkladı. Oyunlar PS5'e gelecek. Bazı oyunların tam çıkış tarihi belirlenmese de Sony söz konusu oyunların 2023 içerisinde hazır olacağını belirtti. İşte o 23 oyun...
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