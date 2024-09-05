Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı
Sony'nin GTA 6'nın pazarlama haklarını aldığı iddiası oyun dünyasını heyecanlandırdı. İddiaya göre GTA 6, yalnızca PlayStation 5 ve yeni çıkacak olan PlayStation 5 Pro ile tanıtılacak. Bu anlaşma Xbox'taki reklam görünürlüğünü sınırlayabilir.
Gelecek yıl çıkış yapması beklenen GTA 6 için oyun konsolu devi Sony adına yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sony'nin GTA 6'yı PS5 ve yakında çıkacak PS5 Pro ile birlikte pazarlamak için özel haklarını satın aldığı öne sürüldü.