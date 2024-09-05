Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı

REKLAM İÇİN YALNIZCA PLAYSTATION'A İZİN VERECEK

GTA 6'nın bir sonraki fragmanının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil, ancak oyunla ilgili spekülasyonlar çoğalmaya devam ediyor ve çok yeni bir söylenti Sony'nin GTA 6'nın özel pazarlama hakları için Rockstar ile bir anlaşma yapmış olabileceğini gösteriyor.

XNC Podcast'inde konuşan MAGG, Sony'nin GTA 6 için bir pazarlama anlaşmasını "kilitlediğini" ve şirketin oyunun reklamını "yalnızca PS5 ve PS5 Pro" ile birlikte yapmasına izin vereceğini iddia etti.