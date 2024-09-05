Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı

Sony'nin GTA 6'nın pazarlama haklarını aldığı iddiası oyun dünyasını heyecanlandırdı. İddiaya göre GTA 6, yalnızca PlayStation 5 ve yeni çıkacak olan PlayStation 5 Pro ile tanıtılacak. Bu anlaşma Xbox'taki reklam görünürlüğünü sınırlayabilir.

Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı - 1

Gelecek yıl çıkış yapması beklenen GTA 6 için oyun konsolu devi Sony adına yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Sony'nin GTA 6'yı PS5 ve yakında çıkacak PS5 Pro ile birlikte pazarlamak için özel haklarını satın aldığı öne sürüldü.

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Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı - 2

Sony'nin Rockstar Games ile ilişkisi PlayStation 2 günlerine kadar uzanıyor, bu nedenle oyun dünyasının iki devinin uzun zamandır beklenen Grand Theft Auto 6'yı pazarlamak için güçlerini birleştirmesi çok da şaşırtıcı olmaz. 

Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı - 3

REKLAM İÇİN YALNIZCA PLAYSTATION'A İZİN VERECEK

GTA 6'nın bir sonraki fragmanının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil, ancak oyunla ilgili spekülasyonlar çoğalmaya devam ediyor ve çok yeni bir söylenti Sony'nin GTA 6'nın özel pazarlama hakları için Rockstar ile bir anlaşma yapmış olabileceğini gösteriyor.

XNC Podcast'inde konuşan MAGG, Sony'nin GTA 6 için bir pazarlama anlaşmasını "kilitlediğini" ve şirketin oyunun reklamını "yalnızca PS5 ve PS5 Pro" ile birlikte yapmasına izin vereceğini iddia etti.

Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı - 4

İKİNCİ FRAGMANDA PS LOGOSU YER ALACAK

Sony anlaşmasının GTA 6'nın Xbox Series X/S kullanıcıları için kullanılabilirliğini etkilemeyeceği, ancak Microsoft platformundaki "pazarlama görünürlüğünü" azaltabileceği öngörülüyor.

MAGG, bu özel pazarlama anlaşmasının GTA 6'nın 2. fragmanı yayınlandığında açıklanacağını ve bu fragmanda PlayStation logosunun yer alacağını da sözlerine ekledi.

Sony, GTA 6'nın pazarlama haklarını satın aldı - 5

GTA 6'NIN YENİ FRAGMANI NE ZAMAN?

Ayrıca GTA 6'nın ikinci fragmanının bu Aralık ayında 2024 Oyun Ödülleri'nde yayınlanacağını tahmin ediliyor.

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