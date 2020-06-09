Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı

ntv.com.tr
Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi 11 Haziran oldu. Etkinlik Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.
Geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken lansmanı erteleyen Sony, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor"
RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
Resident Evil 7 - 5.97 milyon
Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon
Overwatch - 10.2 milyon
The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon
Minecraft - 25.6 milyon
Battlefield 4 - 13.9 milyon
Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon
Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon
Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon
FIFA 19 - 32.5 milyon
Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon