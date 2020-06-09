Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony merakla beklenen PlayStation 5’in (PS5) lansmanın tarihini ve saatini açılladı.

ntv.com.tr

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 1
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, oyun severleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Şirket PlayStation 5'in tanıtılacağı tarihi açıkladı.
Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 2

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 etkinliğinin yeni tarihi 11 Haziran oldu. Etkinlik Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak.

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 3

Geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken lansmanı erteleyen Sony, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

 "Şu an, bir kutlama için uygun bir zaman değil; şu anda geride durup duyulması daha önemli olan seslerin işitilmesine izin vermek gerekiyor"

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 4

PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 5

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması,  PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 6
No Man's Sky - 3.95 milyon
Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 7

Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 8

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 9

Overwatch - 10.2 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 10

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 11

Minecraft - 25.6 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 12

Battlefield 4 - 13.9 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 13

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 14

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 15

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 16

FIFA 19 - 32.5 milyon 

Sony PlayStation 5’in lansman tarihini açıkladı - 17

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

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