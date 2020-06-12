Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği)

Sony’nin yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5 (PS5) dün akşam saatlerinde tanıtıldı. Lansman ile PlayStation 5’in özellikleri resmiyet kazandı.

ntv.com.tr

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 1

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony PlayStation 5'i (PS5) görücüye çıkardı. 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemci ile gelen PS5 8K çözünürlüğü de destekliyor.

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 2

PlayStation 5'in grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM, PlayStation 5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri.

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 3

İşlemci: 8 çekirdekli, 3.5 GHz hızında AMD Zen

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 4

GPU: AMD RDNA 2, 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz, 8K çözünürlü

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 5

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 6

Artırılabilir hafıza: 1 x NVMe SSD slotu

Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 7

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Cihazın fiyatının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 8

Ancak lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık'ta hizmet veren internet sitesinde PlayStation 5’in fiyatı yer almıştı. 

Sony PlayStation 5’in özellikleri belli oldu (Fiyat belirsizliği) - 9
Amazon’da yer alan ilanda 2 TB’lık PlayStation 5’in fiyatı 599,99 sterlin olarak gözüküyor.

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