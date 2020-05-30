Sony PlayStation 5’in tanıtılacağı tarihi açıkladı

Sony, yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5'i (PS5) görücüye çıkacağı tarihi açıkladı. Peki PlayStation 5 hangi özelliklere ev sahipliği yapacak? İşte PS5 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

ntv.com.tr

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, oyun severleri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. şirket PlayStation 5'in tanıtılacağı tarihi açıkladı

Şirketin resmi Twitter hesabı üstünden yaptığı bir paylaşımla cihazın 4 Haziran 2020'de TSİ 23.00'da tanıtacağını açıkladı. 

Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa Japonya merkezli Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor. 

Bloomberg’de yer alan habere göre İlk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı. 

PS5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun  Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak. 

Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark. 

SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması,  PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
No Man's Sky - 3.95 milyon

Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

Overwatch - 10.2 milyon 

The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

Minecraft - 25.6 milyon 

Battlefield 4 - 13.9 milyon 

Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

FIFA 19 - 32.5 milyon 

Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER