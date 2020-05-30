Sony PlayStation 5’in tanıtılacağı tarihi açıkladı

Bloomberg’de yer alan habere göre İlk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.

Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı.