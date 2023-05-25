Sony PlayStation Showcase 2023'te öne çıkan 6 duyuru

RESIDENT EVIL 4 VR MODE TANITILDI

Etkinliği büyük bir kısmı bu yıl yeniden düzenleme yapılacak olan Resident Evil için VR modu da dahil olmak üzere PSVR 2 oyunlarına odaklandı. Oyunun yapımcıları VR modunun hala geliştirme aşamasında olduğunu, bu nedenle resmi çıkış tarihi veremeyeceklerini belirtti.



Crossfire: Sierra Squad, Synapse ve Beat Sabre dahil olmak üzere bir dizi başka oyun da sergilendi.