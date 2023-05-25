Sony PlayStation Showcase 2023'te öne çıkan 6 duyuru

Sony, 8 inçlik ekrana sahip Project Q ile yeniden elde taşınabilir bir cihaz yapıyor. PS5 oyunlarını uzaktan oynamak için tasarlanan cihaz, DualSense koluyla birlikte parçalanmış bir Nintendo Switch görünümü veriyor. Ayrıca ilk resmi kablosuz kulaklıklarını tanıtan Sony, PS5 ile PC'de kullanılabilecek kulaklıkları tanıttı.
Etkinlikte Sony, Marvel'ın Örümcek Adam serisinin yeni oyunu olan Spider-Man 2'yi uzun bir fragmanla tanıttı. Oyunun çıkış tarihi net olarak verilmese de 2023'ün sonbaharında çıkacağı duyuruldu.
Bir süredir söylentileri dolaşan bu projeyi Konami geliştirmekte olduklarını onayladı. Konami'nin 2004 tarihli yapımı olan Metal Gear 3: Snake Eater'ın remake versiyonu Showcase'te tanıtıldı. Aksiyon türündeki bu oyunda orjinal senaryoya ve diyaloglara sadık kalınacağı belirtildi. Ancak oyunun henüz çıkış tarihi bilinmiyor.
Destiny ve Halo ile tanınan oyun geliştirici şirketi Bungie, Playstation stüdyosuyla ortak bir bilimkurgu nişancı oyunu geliştiriyor. Marathon isimli bu oyun Playstation'a özel olmayacağı çapraz platform ile hem Xbox hem de PC'ye geleceği belirtiliyor.
Assasin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023'te çıkış yapıyor. PS4/5, Xbox, PC üzerinden yayınlanacağı duyurulan aksiyon oyunun ön sipariş fiyatı Ubisoft'un resmi sitesinde 589 TL olarak gözüküyor.
Etkinliği büyük bir kısmı bu yıl yeniden düzenleme yapılacak olan Resident Evil için VR modu da dahil olmak üzere PSVR 2 oyunlarına odaklandı. Oyunun yapımcıları VR modunun hala geliştirme aşamasında olduğunu, bu nedenle resmi çıkış tarihi veremeyeceklerini belirtti.
Crossfire: Sierra Squad, Synapse ve Beat Sabre dahil olmak üzere bir dizi başka oyun da sergilendi.