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Sony'den Türkiye için indirim kararı! İşte fiyatı düşen PlayStation oyunları

Sony, ilkbahar indirimlerine başladı. PS Plus abonelerine yüzde 5 ekstra indirimlerin yapıldığı kampanya kapsamında pek çok oyunun fiyatında kayda değer indirimlere gidildi. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken PlayStation oyunlarından bazıları...

  • 1

    Marvel’s Spider-Man 179 TL (Plus ile 155,55 TL) 

  • 2

    Detroit: Become Human Dijital Deluxe 134 TL (Plus ile 110,55TL) 

  • 3

    Assassin's Creed Odyssey 159 TL (Plus ile 135,55 TL) 

  • 4

    The Witcher 3 GOTY 69 TL 

  • 5

    The Forest 54 TL 

  • 6

    F1 2018 79 TL 

  • 7

    A Way Out 84 TL 

  • 8

    Grand Theft Auto V Premium Online 89 TL 

  • 9

    Far Cry New Dawn Deluxe Edition 134 TL 

  • 10

    Far Cry 5 84 TL 

  • 11

    Shadow of the Tomb Raider 159 TL (Plus ile 144,05 TL) 

  • 12

    Just Dance 2019 134 TL (Plus ile 105,10 TL) 

  • 13

    NBA 2K19 134 TL 

  • 14

    Overcooked! 2 79,80 TL 

  • 15

    Uncharted 4 64 TL 

  • 16

    The Last of Us Remastered 64 TL 

  • 17

    The Last of Us: Left Behind 18 TL 

  • 18

    Horizon Zero Dawn 84 TL 

  • 19

    Cities: Skylines – PS4 Edition 64 TL 

  • 20

    LittleBigPlanet 3 64 TL 

  • 21

    That’s You 44 TL
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