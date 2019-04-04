Sony'den Türkiye için indirim kararı! İşte fiyatı düşen PlayStation oyunları
Sony, ilkbahar indirimlerine başladı. PS Plus abonelerine yüzde 5 ekstra indirimlerin yapıldığı kampanya kapsamında pek çok oyunun fiyatında kayda değer indirimlere gidildi. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken PlayStation oyunlarından bazıları...
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1
Marvel’s Spider-Man 179 TL (Plus ile 155,55 TL)
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2
Detroit: Become Human Dijital Deluxe 134 TL (Plus ile 110,55TL)
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3
Assassin's Creed Odyssey 159 TL (Plus ile 135,55 TL)
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4
The Witcher 3 GOTY 69 TL
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5
The Forest 54 TL
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6
F1 2018 79 TL
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7
A Way Out 84 TL
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8
Grand Theft Auto V Premium Online 89 TL
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9
Far Cry New Dawn Deluxe Edition 134 TL
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10
Far Cry 5 84 TL
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11
Shadow of the Tomb Raider 159 TL (Plus ile 144,05 TL)
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12
Just Dance 2019 134 TL (Plus ile 105,10 TL)
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13
NBA 2K19 134 TL
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14
Overcooked! 2 79,80 TL
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15
Uncharted 4 64 TL
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16
The Last of Us Remastered 64 TL
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17
The Last of Us: Left Behind 18 TL
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18
Horizon Zero Dawn 84 TL
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19
Cities: Skylines – PS4 Edition 64 TL
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20
LittleBigPlanet 3 64 TL
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21That’s You 44 TL