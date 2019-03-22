Sony’den Türkiye’de indirim kararı (İndirime giren PlayStation oyunları)
Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Türkiye’deki oyun fiyatlarında yüzde 65’e varan indirime gitti. Şirketin sanal mağazası Playstation Store üzerinde indirime giren oyunlardan dikkat çekenler şöyle...
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1
NBA 2K19 (20th Anniversary Edition) 179 TL (Eski fiyat 669 TL)
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2
Just Cause 4 149 TL (Eski fiyat: 469 TL)
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3
Battlefield V 159 TL (Eski fiyatı 450 TL)
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4
PES 2019 69 TL (Eski fiyatı 259 TL)
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5
Hitman 2 (Gold Edition) 199 TL (Eski fiyatı259 TL)
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6
F1 2018 79 TL (Eski fiyatı 299 TL)
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7
Need for Speed Deluxe edition 84 TL (Eski fiyatı 319 TL)
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8
Hitman HD Enhanced Collection 134 TL (Eski fiyatı 269 TL)
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9
Rise of Tomb Raider (20. Yıl özel): 54 TL (Eski fiyatı 279 TL)
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10Elex 64 TL (Eski fiyatı 259 TL)