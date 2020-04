Sosyal izolasyonda oyun önerileri: İşte tüm zamanların iyi 100 oyunu

Corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle pek çoğumuz evlerimizden çıkmıyoruz. Araladında DSÖ’nün de bulunduğu pek çok kurum dışarı çıkmak yerine oyun oynanmasını destekliyor. Binlerce oyunu mercek altına alan IGN, geçtiğimiz dönemde tüm zamanların en iyi 100 oyununu belirlemişti. İşte tüm zamanların en iyi 100 oyunu…

100- Pokémon Go





99- Final Fantasy VII





98- Galaga





97- Warcraft II: Tides of Darkness





96- Star Wars: TIE Fighter





95- The Oregon Trail





94- Monkey Island 2: LeChuck's Revenge





93- Burnout 3: Takedown





92- Fallout 2





91- Undertale





90- League of Legends





89- Mega Man 3





88-Soulcalibur





87- SimCity 2000





86- Contra





85- Inside





84- Super Mario Odyssey





83- System Shock 2





82- Grand Theft Auto: Vice City





81- Persona 5





80- Grim Fandango





79- The Legend of Zelda: The Wind Waker





78- GoldenEye 007





77- Super Smash Bros. Melee





76- The Elder Scrolls V: Skyrim





75- X-COM: UFO Defense

74- Suikoden II





73- Battlefield 1942





72- Dota 2





71- Final Fantasy Tactics





70- Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast





69-Thief II: The Metal Age





68- Spelunky





67-Donkey Kong





66- Team Fortress 2





65- The Sims





64- Rock Band





63- Fallout 3





62- Banjo-Kazooie





61- Super Mario World 2: Yoshi's Island





60- Silent Hill 2





59- Grand Theft Auto: San Andreas





58- Mass Effect





57- Call of Duty 4: Modern Warfare





56- Batman: Arkham City





55- The Witness





54- Journey





53- Uncharted 2: Among Thieves





52- The Legend of Zelda: Majora's Mask





51- Overwatch

50-Deus Ex





49-Baldur's Gate II: Shadows of Amn





48-Ms. Pac-Man





47-Counter-Strike 1.6





46-Persona 4: Golden





45- EarthBound





44-Resident Evil





43- Diablo II





42- StarCraft





41- World of Warcraft





40- Star Wars: Knights of the Old Republic





39- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty





38- Final Fantasy VI





37- Mass Effect 2





36- Pokémon Yellow





35- The Legend of Zelda





34- Bloodborne





33- Metroid Prime





32- Resident Evil 4





31- The Witcher 3: Wild Hunt





30- Metal Gear Solid

29-Super Mario Galaxy





28-Shadow of the Colossus





27-BioShock





26- The Legend of Zelda: Breath of the Wild





25-Sid Meier's Civilization IV





24-Minecraft





23- Halo 2





22-Half-Life





21- Metal Gear Solid 3: Snake Eater





20-The Last of Us





19-Doom





18- Chrono Trigger





17- Grand Theft Auto V





16- Dark Souls





15- Street Fighter II

14-Super Mario Bros.





13-Halo: Combat Evolved





12-Castlevania: Symphony of the Night





11- Portal 2





10-Super Mario 64





9-Red Dead Redemption





8-Half-Life 2





7-Tetris





6-Super Mario Bros. 3





5- The Legend of Zelda: A Link to the Past





4- Super Metroid





3- Portal





2-The Legend of Zelda: Ocarina of Time





1- Super Mario World