Sosyal medya düzenlemeleri artıyor: Yüz tanıma teknolojisi zorunluluğu geliyor!
Birleşik Krallık’ta, İngiliz hükümetine bağlı yayın, telekomünikasyon ve posta düzenleyicisi Ofcom tarafından açıklanacak yeni düzenlemelerle, sosyal medya şirketlerinin reşit olmayan çocukların yaşlarını doğrulamak için yüz tanıma teknolojisi kullanması bekleniyor. Çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak adına uygulanacak bu yeni kurallara uyulmadığı takdirde sosyal medya yöneticileri büyük para cezaları ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.
Sosyal medya, çocuklar için hem fırsatlarla dolu bir dünya, hem de pek çok risk barındırıyor. Bu nedenle, hükümetler dünya genelinde çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak için harekete geçiyor.
Teknoloji devleri, Birleşik Krallık’taki çevrimiçi düzenleyici kurum Ofcom'un önümüzdeki baharda açıklayacağı planlar kapsamında milyonlarca çocuğun çevrimiçi profillerini yasaklamasıyla karşı karşıya kalabilir.