Sosyal medya düzenlemeleri artıyor: Yüz tanıma teknolojisi zorunluluğu geliyor!

"YAŞLARI HAKKINDA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Ofcom, Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi popüler sosyal medya sitelerinin asgari yaş sınırını 13 olarak belirlemiş olmasına rağmen, sekiz ila 11 yaş arasındaki çocukların yüzde 60’ının bu platformlarda profili olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca, sosyal medya sitelerindeki reşit olmayan çocukların beşte birinin, yaşlarını gizleyerek profil oluşturduklarını belirtti.



John Higham, “Çocukların yaşları hakkında yalan söyleyeceklerini anlamak için dahi olmaya gerek yok. Bu, ciddi bir sorun” diyerek, güvenlik endişelerini dile getirdi.