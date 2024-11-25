Sosyal medya tartışması büyüyor: Platformlardan yasaya karşı erteleme talebi
Avustralya, çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamaya hazırlanıyor. Platformlar ise yasakların çocukları daha güvensiz mecralara yönlendireceği uyarısında bulunarak, tasarının ertelenmesini talep etti.
Sosyal medya platformları X, Instagram, Facebook ve TikTok, Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi için önerilen yasa tasarısının ertelenmesini talep etti.
Ülkede bu sosyal medya platformlarını temsil eden Dijital Endüstri Grubu AŞ'nin yöneticisi Sunita Bose, Senatoda ifade verdi.