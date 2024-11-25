Sosyal medya tartışması büyüyor: Platformlardan yasaya karşı erteleme talebi

Bose, önerilen yasa tasarısının bazı çocukları izole ederek "karanlık ve daha az güvenli çevrim içi mecralara" iteceğini ve yasanın geçmesi halinde "çocukların güvenliğinin tehlikeye gireceğini" ileri sürdü.



Senatör Jacqui Lambie'nin sosyal medya platformlarının çocukları tehlikeli içeriklerden korumak için neden bazı algoritmalar kullanmadığı sorusunu yanıtlayan Bose, böyle algoritmaların kullanımda olduğunu ve daha iyi çalışması için yatırımların sürmesi gerektiğini kaydetti.