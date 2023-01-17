Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları

Twitter'da Miles adlı kullanıcı yapay zeka sayesinde gerçekçi bir parti ortamı yarattı.
Ortaya kadehlerini kaldıran erkekler ve kameraya gülümseyen kadınların görüntüleri çıktı.
Ancak yapay zeka ilk bakıldığında her ne kadar gerçekçi fotoğraflar ortaya çıkarsa da detaylı bakınca işler değişiyor.
Fotoğraflara daha yakından bakıldığında birçok hata göze çarpıyor.
Fotoğraflarda yer alan karakterlerde fazladan dişlerle dolu ağızlar, kalçadan çıkan eller ve aşırı miktarda parmaklar gibi teknolojinin yaptığı birkaç hata gözüküyor.