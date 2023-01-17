Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları

Yapay zeka sayesinde artık sosyal medyada daha sosyal gözükebilmek mümkün olacak. Bir Twitter kullanıcısı, yapay zekaya bir partideki insanların eğlenceli görüntülerini oluşturma talimatı verdi. Yapay zekanın yarattığı fotoğraflar ise hiç yaşanmamış bir partiden eğlenceli anlar ortaya çıkardı. İşte Yapay zekadan parti fotoğrafları...

Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları - 1

Twitter'da Miles adlı kullanıcı yapay zeka sayesinde gerçekçi bir parti ortamı yarattı.

Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları - 2

Ortaya kadehlerini kaldıran erkekler ve kameraya gülümseyen kadınların görüntüleri çıktı.

Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları - 3

Ancak yapay zeka ilk bakıldığında her ne kadar gerçekçi fotoğraflar ortaya çıkarsa da detaylı bakınca işler değişiyor.

Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları - 4

Fotoğraflara daha yakından bakıldığında birçok hata göze çarpıyor.

Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları - 5

Fotoğraflarda yer alan karakterlerde fazladan dişlerle dolu ağızlar, kalçadan çıkan eller ve aşırı miktarda parmaklar gibi teknolojinin yaptığı birkaç hata gözüküyor.

Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları - 6
Sosyal medyada daha sosyal mi gözükmek istiyorsunuz? İşte yapay zekadan parti fotoğrafları - 7

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