Sosyal medyada günün konusu: Yeni iPhone'un kamerası

Apple'ın dün gece tanıttığı yeni iPhone modelleri sosyal medyada günün konusu oldu.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple dün gece düzenlediği etkinlik ile bir süredir merakla beklenen yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı.
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Şirketin Kaliforniya'daki merkezinde yapılan lansmanda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli modellerin tüm detayları açıklandı.
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Yeni iPhone modellerinin değişen arka kamerası ise adeta sosyal medyada günün konusu oldu.
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Bu dizaynı beğenmeyen bazı kullanıcıların ilgi çeken paylaşımları şöyle...
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