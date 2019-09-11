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Sosyal medyada günün konusu: Yeni iPhone'un kamerası

Apple'ın dün gece tanıttığı yeni iPhone modelleri sosyal medyada günün konusu oldu.

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    ABD merkezli teknoloji devi Apple dün gece düzenlediği etkinlik ile bir süredir merakla beklenen yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı.
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    Şirketin Kaliforniya'daki merkezinde yapılan lansmanda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli modellerin tüm detayları açıklandı.
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    Yeni iPhone modellerinin değişen arka kamerası ise adeta sosyal medyada günün konusu oldu.
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    Bu dizaynı beğenmeyen bazı kullanıcıların ilgi çeken paylaşımları şöyle...
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