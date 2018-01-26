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Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran ilginç Japon icatları

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2'nci Dünya Savaşı'nda uğradığı yıkıma rağmen gelişen teknoloji sektöründen aldığı pay ile gezegenimizin sayılı ekonomilerinden biri olan Japonya vatandaşlarının sorunlara getirdiği ilginç çözümler ile ünlü bir ülke.

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    Osaka'da bulunan The Capsule Hotel, değişik mimarisiyle fotoğrafta gördüğünüz gibi standart bir oda ölçüsüne 10'larca kabin sıkıştırarak müşterilerine hizmet veriyor. Kapsüllerin içinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey mevcut.

    İlk defa 3 yıl önce açılan Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri, erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuma ihtiyacını karşılıyor.

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    Yağmur suyunun geri kazanımını amaçlayan bir şemsiye icat eden de var.

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    Yemeğinizin soğumasını bekleyerek vakit kaybetmenize son verecek bir buluş da.
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    makarna yerken çatalı otomatik olarak çeviren pilli bu cihaz da ülkede oldukça popüler.
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    Japon mucitler, yağmurlu havalarda şemsiye taşımaya üşenenleri de düşünmüş.
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    İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Japonya'dan çıkan ilginç buluşlar...
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    DÜNYADAN YARATICI ÖRNEKLER

    DÜNYADAN YARATICI ÖRNEKLER

    Bu tarz çözümler sadece Japonya'da gündem olmuyor. 

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    Sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran bu çözümler tabiri caizse değme mühendislere taş çıkarıyor.
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    İşte o "dahiyane" çözümlerden bazıları...
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    Londra sokakları yeni yıla doğru emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde ilginç bir trende ev sahipliği yapıyor. East Village London'ın geçtiğimiz günlerde piyasa sürdüğü bu ürün tabiri caizse sosyal medyanın radarına takıldı.
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    İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüste yer sıkıntısı yaşanıyor. Beylikdüzü'nden hareket eden metrobüsün ilk kalkış anında da oturma yerleri sırada bekleyenler tarafından dolduruluyor. Ondan sonraki duraklardan binenler yolculukta ayakta gitmek zorunda kalıyor. Yaşlılar, gençlerin kendilerine yer vermediğinden şikayetçi. Bir vatandaş bu duruma ilginç bir çözüm buldu. İkinci durak Hadımköy'den metrobüse binen vatandaşın elinde tabure vardı. Üstünde minderi de olan taburesini cam kenarındaki son koltuğun arkasına koyarak oturdu.

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    Son günlerdeki sıcak hava dalgası pek çok kişiyi ilginç çözümler bulmaya zorluyor. 

     

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    Sıcaktan bunalan bir sosyal medya kullanıcısı pet şişe kullanarak nasıl basit bir vantilatör yapılabileceğinin cevabını verdi. 

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    Bir pet şişenin üst yarısını maket bıçağıyla kesiyor. Daha sonra kalemle eşit aralıklarda üç yarı yuvarlak şekil çiziyor. 

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    Şişenin kapağına delik açıyor, Kapağa elektrik düzeneğini yerleştiriyor... 

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    Köpükten bir kare ve üstüne de bir direk kesiyor. Bu parçaları birbirlerine yapıştırıyor. 

     

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    En son olarak da kapakla birleştirdiği düzeneği köpüğe yapıştırıyor ve ev yapımı vantilatör hazır.
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    JAPONLAR ERİMEYEN DONDURMA YAPTI

    JAPONLAR ERİMEYEN DONDURMA YAPTI

    Japonya'da bir grup araştırmacı yaz aylarında pek çok kişiyi mağdur eden eriyen dondurmaya çözüm buldu. 

     

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    Ülkenin Kanazawa şehrindeki araştırma merkezinin çalışanlarının bu buluşunda şansın da hatırı sayılır bir yeri var. 

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    Bir pastanede yaşadıkları tartışmadan yola çıkan ekip polifenolün süt kremasını anında katılaştırdığını fark etti. 

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    Ekip adına açıklamalarda bulunan Tomihisa Ota, "Polifenol sıvısı, su ve yağın ayrışmasına engel olan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden onu içeren bir kremanın şeklini bozması ve erimesi çok daha uzun zaman alır" dedi.
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    ‘Primitive Technology’ isimli hesap bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.

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    Zira ‘Primitive Technology’ isimli blog sayfasının sahibi doğada nasıl bir hayat kurulabileceği konusunda takipçilerine ilginç yöntemler öğretiyor.

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    Örneğin genç sosyal medya kullanıcısı ormanda nasıl fırın ya da barınak kurulacağını madde medde kullanıcıları ile paylaşıyor.

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    Bill Gates'in geçtiğimiz haftalarda bir şansım daha olsaydı hiç icat etmezdim dediği 'CTRL ALT DELETE! tuşu için ilginç bir inovasyona imza atılmıştı.

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    Bir kullanıcı bu işlemi tek hamlede yapmak için bir aparat gelişrtirdi. Söz konusu alet sosyal medyada "tüm zamanların en gereksiz icadı" olarak nitelendiriliyor.
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