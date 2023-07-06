Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da"
Meta, Twitter'a rakip olan Threads uygulamasını erişime açtı. 7 saat içinde 10 milyonun üzerinde kullanıcı platforma kayıt oldu. Tüm bu yaşananlarla ilgili kullanıcılar sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlarda bulundu.
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