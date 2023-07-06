Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da"

Meta, Twitter'a rakip olan Threads uygulamasını erişime açtı. 7 saat içinde 10 milyonun üzerinde kullanıcı platforma kayıt oldu. Tüm bu yaşananlarla ilgili kullanıcılar sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 1

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Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 2
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 3
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 4
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 5
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 6
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 7
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 8
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 9
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 10
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 11
Sosyal medyada Threads ile ilgili güldüren paylaşımlar: "Snapchat'ten sonra sıra Twitter'da" - 12
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