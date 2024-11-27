Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor!

TikTok, gençlerin ruh sağlığını koruma amacıyla önemli bir adım atarak güzellik filtrelerini 18 yaş altı kullanıcılar için yasakladı. Yeni düzenlemeler, özellikle gençlerde artan kaygı ve düşük benlik algısının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu değişiklikle birlikte, gözleri büyüten, dudakları dolgunlaştıran veya cilt tonlarını değiştiren filtreler, artık genç kullanıcılar tarafından kullanılamayacak.

Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor! - 1

TikTok, gençlerin ruh sağlığını korumak amacıyla büyük bir adım atarak, güzellik filtrelerini 18 yaş altı kullanıcılar için yasakladı.

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Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor! - 2

GERÇEK YÜZLERİNİ ÇİRKİN BULMAYA BAŞLADILAR

TikTok'un aldığı bu karar, güzellik filtrelerinin özellikle genç kızlar arasında fiziksel görünümle ilgili baskı yaratmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu filtrelerin gençlerin gerçek yüzlerini çirkin bulmalarına yol açtığını ve bunun da ruhsal sorunlara sebep olduğunu belirtiyor. Ancak komik filtreler, örneğin tavşan kulakları veya köpek burunları gibi filtreler, bu yeni düzenlemelerden etkilenmeyecek.

Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor! - 3

SAHTE YAŞ BEYANLARI TESPİT EDİLECEK

TikTok, 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini engellemek için yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemleri devreye sokuyor. Şirket, yıl sonuna kadar sahte yaş beyanlarını tespit edebilmek için otomatik sistemler kullanmaya başlayacak. Yanlışlıkla engellenen kullanıcılar ise itirazda bulunabilecek.

Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor! - 4

Bu adımlar, Birleşik Krallık’ta 2024 yılında yürürlüğe girecek olan Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi sıkı düzenlemelere uyum sağlamak için atılan bir dizi önlemin parçası. TikTok, düzenlemelere uymadığı takdirde büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor! - 5

ŞEFFAFLIK TALEBİ

Molly Rose Vakfı CEO’su Andy Burrows, TikTok’un yaş doğrulama önlemlerinin etkinliğini şeffaf bir şekilde açıklamasını talep etti. NSPCC ise bu değişiklikleri “cesaret verici” olarak değerlendirse de, daha fazla önlem alınması gerektiğini savunuyor.

Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor! - 6

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ ARTIYOR

Diğer sosyal medya platformları da güvenlik önlemlerini artırıyor. Roblox, küçük yaştaki kullanıcıların şiddet içeriklerine erişimini kısıtlarken, Instagram ise ebeveynlerin çocuk hesaplarını daha etkili bir şekilde kontrol edebilmeleri için yeni özellikler sunmaya başladı.

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