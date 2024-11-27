Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor!

GERÇEK YÜZLERİNİ ÇİRKİN BULMAYA BAŞLADILAR

TikTok'un aldığı bu karar, güzellik filtrelerinin özellikle genç kızlar arasında fiziksel görünümle ilgili baskı yaratmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu filtrelerin gençlerin gerçek yüzlerini çirkin bulmalarına yol açtığını ve bunun da ruhsal sorunlara sebep olduğunu belirtiyor. Ancak komik filtreler, örneğin tavşan kulakları veya köpek burunları gibi filtreler, bu yeni düzenlemelerden etkilenmeyecek.