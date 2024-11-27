Sosyal medyada yeni dönem: Güzellik filtreleri kalkıyor!
TikTok, gençlerin ruh sağlığını koruma amacıyla önemli bir adım atarak güzellik filtrelerini 18 yaş altı kullanıcılar için yasakladı. Yeni düzenlemeler, özellikle gençlerde artan kaygı ve düşük benlik algısının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu değişiklikle birlikte, gözleri büyüten, dudakları dolgunlaştıran veya cilt tonlarını değiştiren filtreler, artık genç kullanıcılar tarafından kullanılamayacak.
TikTok, gençlerin ruh sağlığını korumak amacıyla büyük bir adım atarak, güzellik filtrelerini 18 yaş altı kullanıcılar için yasakladı.