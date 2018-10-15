Sosyal medyanın gündemindeki optik illüzyonun sırrı çözüldü

1 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde akan trafikteki otomobillerin bir süre sonra ortadan kaybolduğu gözüküyor. Kısa sürede viral olan görüntülerin basit bir kamera açısı ayarlaması ile yapıldığı ortaya çıktı. Çekimin bir binanın tepesinden yapıldığı, nehir zannedilen şeyin ise binanın üstünde yer alan oropark olduğu ortaya çıktı.

2 25 GARİP OPTİK İLLÜZYON Bu resimdeki hayvanı görebiliyor musunuz? Eğer kafanızı sağa sola doğru sallarsanız ya da uzaktan bakarsanız bir kedi göreceksiniz.

3 Bu resimdeki optik illüzyon sizin stres seviyenizi test edecek. Eğer resmi sabit görüyorsanız stresli değilsiniz. Muhtemelen hayatınızda her şey yolunda. Eğer yavaşça dönüyorsa streslisiniz. Resmin hızlıca döndüğünü görüyorsanız ise bu çok streslisiniz anlamına geliyor.

4 Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru. Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

5 Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

6 Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

7 Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

8 Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

9 Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.

10 Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.

11 Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)

12 Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.

13 Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.

14 Bu resimde de bir sarmal yok.

15 Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyorama gerçekte ikisi de gri.

16 Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.

17 Ortadan bir ışık parlıyormuş gibi görünüyor.

18 Optik illüzyona sahip normal bir fincan.

19 Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.

20 Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)

21 Harfler aslında eğik değil.

22 Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.

23 Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.

24 Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.

25 Bu resimde uyuyan bir kadın var.