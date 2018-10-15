Sosyal medyanın gündemindeki optik illüzyonun sırrı çözüldü
ntv.com.tr
Gözlerinizin sizi yanıltmasına hazır mısınız? Twitter üzerinden yaylaşılan bu kare sosyal medya çok konuşuldu. İşte o karenin asıl hikayesi...
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde akan trafikteki otomobillerin bir süre sonra ortadan kaybolduğu gözüküyor. Kısa sürede viral olan görüntülerin basit bir kamera açısı ayarlaması ile yapıldığı ortaya çıktı.
Çekimin bir binanın tepesinden yapıldığı, nehir zannedilen şeyin ise binanın üstünde yer alan oropark olduğu ortaya çıktı.
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25 GARİP OPTİK İLLÜZYONBu resimdeki hayvanı görebiliyor musunuz? Eğer kafanızı sağa sola doğru sallarsanız ya da uzaktan bakarsanız bir kedi göreceksiniz.
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3Bu resimdeki optik illüzyon sizin stres seviyenizi test edecek. Eğer resmi sabit görüyorsanız stresli değilsiniz. Muhtemelen hayatınızda her şey yolunda. Eğer yavaşça dönüyorsa streslisiniz. Resmin hızlıca döndüğünü görüyorsanız ise bu çok streslisiniz anlamına geliyor.
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Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru.
Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
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5Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
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6Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
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7Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
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8Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.
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9Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.
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10Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.
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11Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)
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12Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.
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13Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.
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14Bu resimde de bir sarmal yok.
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15Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyorama gerçekte ikisi de gri.
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16Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.
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17Ortadan bir ışık parlıyormuş gibi görünüyor.
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18Optik illüzyona sahip normal bir fincan.
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19Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.
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20Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)
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21Harfler aslında eğik değil.
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22Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.
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23Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.
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24Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.
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25Bu resimde uyuyan bir kadın var.
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26İki şeklin boyutları da bire bir aynı.