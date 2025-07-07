Sosyal medyanın tehlikeli trendi: Ergenler ''havalı'' buluyor ama ölümcül olabilir
Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, ergenler arasında elektronik sigara (vape) kullanımının endişe verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Sosyal medya trendleri ve arkadaş baskısı, gençlerin bu zararlı alışkanlığa yönelmesinde önemli rol oynuyor.
ARKADAŞ ETKİSİ BÜYÜK
Queensland Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Giang Vu’nun yürüttüğü araştırmaya göre, elektronik sigara kullanan arkadaşlara sahip gençlerin bu alışkanlığı edinme olasılığı 15 kat daha fazla.