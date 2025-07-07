Sosyal medyanın tehlikeli trendi: Ergenler ''havalı'' buluyor ama ölümcül olabilir

Araştırmacılar, vaping konusundaki toplumsal tepkinin 2015’te yüzde 55,4’ken 2020’de yüzde 77,5’e çıktığını ve bunun da kullanım oranlarında bir miktar düşüşe yol açtığını belirtiyor. Ancak sosyal medya içeriklerinin bu alışkanlığı "havalı" ve “sigaraya göre daha sağlıklı” gibi göstermesi, uzmanlar tarafından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

Çalışmanın yazarlarından Gary Chung Kai Chan, “Vaping’in trend ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi gösterilmesi, gençler için son derece tehlikeli bir mesaj” diyerek sosyal medya içeriklerinin daha sıkı denetlenmesi ve bu konuda hedefli farkındalık kampanyalarının yapılması gerektiğini vurguladı.





