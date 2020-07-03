Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu

Küresel corona virüs salgını nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi. Tayvan'da ise seyahat etmeyi özleyenler için ilginç bir hizmet devreye girdi. Corona virüs nedeniyle seyahat edemeyenler düzenlenen sahte uçuşlara yoğun ilgi gösteriyor.

03.07.2020 - 07:41

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 1

Tayvan’da başlayan bir hizmet kısa sürede bir sosyal medya akımına dönüştü. 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 2

Küresel salgın nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi. Tayvan'da ise seyahat etmeyi özleyenler için ilginç bir hizmet devreye girdi.  

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 3

Corona virüs nedeniyle seyahat edemeyenler düzenlenen sahte uçuşlara yoğun ilgi gösteriyor. 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 4

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songşan  Havalimanı’nda gerçekleşen sahte uçuşlar kısa sürede özellikle sosyal medyada günün konusu oldu. 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 5

Havalimanı yetkilileri salgın boyunca seyahat edemeyen vatandaşlar için sahte uçuş uygulamasını devreye soktu 

 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 6

Uçuşa rağbet üst düzeydeydi. 60 kişi kapasiteli sahte uçuşta yer alabilmek için yaklaşık 7 bin kişi başvurdu. 

 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 7

Uçakta kendine yer bulabilenler oldukça mutluydu. Sahte uçuşa katılanlara hostesler corona virüsten korunma yollarını anlattı 

 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 8

Havalimanı bu aktiviteyi küresel corona virüs salgınına karşı aldığı önlemlerin tanıtımı için düzenledi 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 9

Tayvan görece küresel salgından çok etkilenmese de sınırlarını martın ortasından bu yana kapatmış durumda 

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 10
2020'nin ilk 5 ayında hava yolu kullanan yolcuların sayısının yüzde 64 azaldığı belirtiliyor
Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 11
Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 12
Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 13
Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu - 14
  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER