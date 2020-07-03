Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu

03.07.2020 - 07:41
Tayvan’da başlayan bir hizmet kısa sürede bir sosyal medya akımına dönüştü.
Küresel salgın nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi. Tayvan'da ise seyahat etmeyi özleyenler için ilginç bir hizmet devreye girdi.
Corona virüs nedeniyle seyahat edemeyenler düzenlenen sahte uçuşlara yoğun ilgi gösteriyor.
Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songşan Havalimanı’nda gerçekleşen sahte uçuşlar kısa sürede özellikle sosyal medyada günün konusu oldu.
Havalimanı yetkilileri salgın boyunca seyahat edemeyen vatandaşlar için sahte uçuş uygulamasını devreye soktu
Uçuşa rağbet üst düzeydeydi. 60 kişi kapasiteli sahte uçuşta yer alabilmek için yaklaşık 7 bin kişi başvurdu.
Uçakta kendine yer bulabilenler oldukça mutluydu. Sahte uçuşa katılanlara hostesler corona virüsten korunma yollarını anlattı
Havalimanı bu aktiviteyi küresel corona virüs salgınına karşı aldığı önlemlerin tanıtımı için düzenledi
Tayvan görece küresel salgından çok etkilenmese de sınırlarını martın ortasından bu yana kapatmış durumda