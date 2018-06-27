Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!
ntv.com.tr, DHA
Eşim ve Kayınvalidem adlı optik illüzyonun sırrı yıllar sonra çözüldü.
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1Dünyanın en çok bilinen optik illüzyonlarından biri olan ‘Eşim ve Kayınvalidem’ görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla alakalı olduğu öğrenildi.
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2Araştırmaya göre 30 yaşın altında olan kişilerin tabloda daha çok genç kadını fark ettikleri, 30 yaş üzerindeki grubunsa ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıkları anlaşıldı.
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3Bu fotoğrafa dikkatlice bakın. Yıllarca insanları ikiye böldü. Peki siz ne görüyorsunuz?
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RESİMDEKİ İKİZ ÇOCUKLARI BULABİLECEK MİSİNİZ? (DÜNYANIN EN ZOR DİKKAT TESTİ)Dünyanın en zor bulmacasıyla yüzleşmeye hazır mısınız? Aşağıdaki karmaşık resimlerin içinde küçük detaylar gizli. Bakalım bu detayları fark edebilecek misiniz? Baştan uyaralım; eğer sabırlıysanız bu teste başlayın. Çünkü şimdiye kadar 10 dakikanın altında bu testi çözebilen çıkmadı. (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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5Resimdeki kurbağayı bulun.
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6Resimdeki lolipopu bulun.
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7Resmin içine gizlenmiş kalbi bulun.
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8Resimdeki kartpostalı bulun.
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Bu resme gizlenmiş arıyı bulun.
CEVAPLAR
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10İşte plajın farklı noktalarında oynayan ikiz kız çocukları
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11Gözleri en iyi olanların bile kurbağayı bulması 10 dakikadan fazla sürüyor.
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12Nisbeten daha az karmaşık ama bu soruyu çözmek için de bütün detayları seçebilecek kartal gözlere ihtiyacınız var.
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13İşte kocaman fillerin arasındaki minicik kalbin yeri.
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14Kartpostal olup olmadığı tartışılsa bile diğer objelerden farklı olduğu ortada.
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15İşte çiçeklerin bütün karmaşasının içindeki arı.