Sosyal medyayı ikiye böldü: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bu kare dijital dünyayı ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu karedeki kurukafaları Mor ve Turuncu bazıları ise Kırmızı olarak görüyor.

Söz konusu karedeki kurukafalar Mor ve Turuncu değil aslında Kırmızı. Zira renk pigmentleri, Munker-White yanılsaması sebebiyle değişiyor.