Sosyal medyayı ikiye böldü: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

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Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bu kare dijital dünyayı ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu karedeki kurukafaları Mor ve Turuncu bazıları ise Kırmızı olarak görüyor.
Söz konusu karedeki kurukafalar Mor ve Turuncu değil aslında Kırmızı. Zira renk pigmentleri, Munker-White yanılsaması sebebiyle değişiyor.
Kimsenin rengi üzerinde uzlaşamadığı elbiseyi eminiz ki hatırlıyorsunuzdur. Zira 2015'te bu elbisenin rengi küresel bir fenomene dönüşmüştü.
Elbise rengi tartışması geride kalsa da bir spor ayakkabı renk tartışmasının fitilini tekrar ateşledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, yeni aldığı ayakkabıyı paylaştı. Ayakkabının rengini herkesin farklı farklı görmesi sonucu yayılan fotoğrafa birçok yorum yapılıyor.
Peki neden aynı cisme bakıp farklı renkler görüyoruz? İşte bilim insanlarının cevabı.
New York University (NYU) tarafından yapılan araştırmaya ile bunun nedeni netlik kazanmıştı.
ABD'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan NYU'da görev alan bir grup neuro-bilimci, bazı cisimlerin farklı renklerde görünmesini "sirkadiyen ritimler" ile açıklıyor.
Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr Wallisch, kişinin vücut saatindeki farklılıkların renkleri ayırt etmekte etkin olduğu bilgisine yer verdi.
Başka bir deyişle güne erken başlayan ve biyolojik saat olarak daha fazla gün ışığına maruz kalan kişiler ile geç başlayanların renk ayrımı farklılık gösterebiliyor.
Söz konusu teoriyi sosyal medyayı ikiye bölen kareyi açıklamak için kullanan Dr Wallisch, erken yatıp, erken kalkan kişilerin daha fazla güneş ışığına maruz kaldığının altını çiziyor.