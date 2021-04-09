Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı

Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42’de uzaya gönderilen ve yaklaşık 9 dakika sonra dünya yörüngesinden çıkan aracın 3,5 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı 09.04.2021 - 14:48

Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 1

Rus ve Amerikan astronotlarını taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) fırlatıldı.

Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 2

Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlanan fırlatma anını, ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitryi Rogozin ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin birlikte izledi.

Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 3

60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olan Yuriy Gagarin’in adını taşıyan Soyuz MS-18 aracı, UUİ’ye bu kez Rus astronotlar Oleg Noveskyi ile Petr Dubrov’u ve NASA astronotu Mark Vande Hey’i götürüyor.

Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 4

Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42’de uzaya gönderilen araç, yaklaşık 9 dakika sonra dünya yörüngesinden çıktı. Aracın 3,5 saat sonra UUİ’ye ulaşması bekleniyor.

Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 5

Söz konusu ekibin UUİ’de 6 ay kalması ve bu süre zarfında 50’ye yakın bilimsel araştırma yürütmesi planlanıyor.

Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 6

UUİ’de Rusya, ABD ve Japonya’dan astronotlar görevlerini sürdürüyor.

Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 7
UUİ; NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından kurulmuştu.
Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 8
Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 9
Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 10
Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 11
Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 12
Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı - 13

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