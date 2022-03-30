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Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya’ya döndü

ABD’li NASA astronotu Vande Hei ve Roscosmos kozmonotları Anton Shkaplerov ile Pyotr Dubrov’u taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı Dünya’ya iniş yaptı.

Haberler - DHA 30.03.2022 - 16:17

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya’ya döndü - 1

Bir ABD’li astronot ve iki Rus kozmonotu taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı, Kazakistan’ın Jezkazgan kentinin güneyine iniş yaptı.

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya’ya döndü - 2

355 GÜN GEÇİREN İLK ABD'Lİ ASTRONOT

Dünyaya dönüş yapan NASA astronotu Hei, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 355 gün geçiren ilk ABD’li astronot olarak tarihe geçti.

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya’ya döndü - 3

Daha önce Scott Kelly, 2016’da yapılan uçuşta ISS’te 340 gün geçirmişti.

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya’ya döndü - 4

ABD-Rusya ilişkilerinin Ukrayna savaşı nedeniyle bozulması sonucunda Vande Hei, şimdilik bir Rus uzay aracında uçan son Amerikalı olacak.

Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya’ya döndü - 5
Soyuz MS-19 astronot ve kozmonotları, Dünya’ya döndü - 6

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