Soyuz MS 12 uzaya fırlatıldı
Anadolu Ajansı, Reuters
Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS 12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.
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1Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS 12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.
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Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.
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Rus kozmonot Aleksey Ovçinin, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Nick Hague ve Christina Koch'u götürecek Soyuz MS 12 kapsülü, yerel saat ile 01.14'te Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
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Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.
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Ekim ayında Ovçinin ile Hague'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana gelmiş, ekip acil iniş yapmıştı.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain bulunuyor.
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NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
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