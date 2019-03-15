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Soyuz MS 12 uzaya fırlatıldı

Anadolu Ajansı, Reuters

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS 12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

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    Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS 12 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.
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    Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

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    Rus kozmonot Aleksey Ovçinin, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Nick Hague ve Christina Koch'u götürecek Soyuz MS 12 kapsülü, yerel saat ile 01.14'te Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. 

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    Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor. 

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    Ekim ayında Ovçinin ile Hague'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana gelmiş, ekip acil iniş yapmıştı.

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    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain bulunuyor. 

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    NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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