SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, "Crew-4" görevi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 astronot gönderdi. Astronotları taşıyan "Freedom" adlı kapsül Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Haberler - İHA 27.04.2022 - 11:50

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 1

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi Uluslararası İstasyonu'na (ISS) gönderdi.

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 2

"Crew-4" adlı görev çerçevesinde bilimsel araştırma yapmak üzere ISS'ye giden astronotları taşıyan "Freedom" adlı kapsül Falcon 9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 3

ISS'ye 17 saatte ulaşması ve 6 aylık görevi tamamlaması beklenen ekipte 3 NASA astronotu ve 1 Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu bulunduğu belirtildi.

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 4

Mürettebattaki tıp ve Mars'taki toprak kaymaları konusunda uzman 2 astronotun birçok farklı disiplinde bilimsel çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 5

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan ve Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduran SpaceX, daha önce de NASA için 3 kez olmak üzere toplamda 6 kez uzaya insan taşımıştı.

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 6
SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 7
SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 8
SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 9
SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi - 10

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