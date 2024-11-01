SpaceX ekibinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği: Zehirli uzay aracında mahsur kalmışlar

Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX'in ilk çalışanlarının bir keresinde zehirli bir uzay aracıyla birlikte bir okyanus mavnasında mahsur kaldıkları bildirildi.

Ars Technica'nın haberine göre, 2010 yılında, kuruluşundan sekiz yıl sonra, mühendisler bir mavnada mahsur kaldılar ve potansiyel olarak patlayabilecek gazla dolu bir uzay gemisinin yanında uyumak zorunda kaldılar.

Yeniden kullanılabilir Dragon uzay aracının ilk uçuşundan sonra, bir SpaceX ekibi o yılın Aralık ayında uzay gemisini okyanustan çıkardı.

Dragon'un Draco motorunun içindeki yakıt hipergolik itici yakıttan yapıldığı için sızıntılar patlama riski anlamına geldiği için işçiler hemen yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol etti.