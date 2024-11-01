SpaceX ekibinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği: Zehirli uzay aracında mahsur kalmışlar
2010 yılında SpaceX mühendislerinin okyanusta kurtarılan Dragon uzay aracında yakıt sızıntısı kontrolü yaparken, zehirli gaz içerebilecek bu araçla bir mavnada mahsur kaldığı ortaya çıktı. Olası patlama riski altında çalışmak zorunda kalan ekibin dalgalı hava nedeniyle geceyi yataksız, toksik Dragon’un yanında geçirdiği ve ertesi gün yakıt boşaltılarak güvenli bir şekilde karaya döndükleri kaydedildi.
Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX'in ilk çalışanlarının bir keresinde zehirli bir uzay aracıyla birlikte bir okyanus mavnasında mahsur kaldıkları bildirildi.
Ars Technica'nın haberine göre, 2010 yılında, kuruluşundan sekiz yıl sonra, mühendisler bir mavnada mahsur kaldılar ve potansiyel olarak patlayabilecek gazla dolu bir uzay gemisinin yanında uyumak zorunda kaldılar.
Yeniden kullanılabilir Dragon uzay aracının ilk uçuşundan sonra, bir SpaceX ekibi o yılın Aralık ayında uzay gemisini okyanustan çıkardı.
Dragon'un Draco motorunun içindeki yakıt hipergolik itici yakıttan yapıldığı için sızıntılar patlama riski anlamına geldiği için işçiler hemen yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol etti.