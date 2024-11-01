SpaceX ekibinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği: Zehirli uzay aracında mahsur kalmışlar

2010 yılında SpaceX mühendislerinin okyanusta kurtarılan Dragon uzay aracında yakıt sızıntısı kontrolü yaparken, zehirli gaz içerebilecek bu araçla bir mavnada mahsur kaldığı ortaya çıktı. Olası patlama riski altında çalışmak zorunda kalan ekibin dalgalı hava nedeniyle geceyi yataksız, toksik Dragon’un yanında geçirdiği ve ertesi gün yakıt boşaltılarak güvenli bir şekilde karaya döndükleri kaydedildi.

SpaceX ekibinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği: Zehirli uzay aracında mahsur kalmışlar - 1

Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX'in ilk çalışanlarının bir keresinde zehirli bir uzay aracıyla birlikte bir okyanus mavnasında mahsur kaldıkları bildirildi.

Ars Technica'nın haberine göre, 2010 yılında, kuruluşundan sekiz yıl sonra, mühendisler bir mavnada mahsur kaldılar ve potansiyel olarak patlayabilecek gazla dolu bir uzay gemisinin yanında uyumak zorunda kaldılar.

Yeniden kullanılabilir Dragon uzay aracının ilk uçuşundan sonra, bir SpaceX ekibi o yılın Aralık ayında uzay gemisini okyanustan çıkardı.

Dragon'un Draco motorunun içindeki yakıt hipergolik itici yakıttan yapıldığı için sızıntılar patlama riski anlamına geldiği için işçiler hemen yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol etti.

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SpaceX ekibinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği: Zehirli uzay aracında mahsur kalmışlar - 2

Bir mühendis havadaki itici gazları tespit etmek için bir aletle birlikte 20 metrelik bir direk kullandı ve herhangi bir sızıntı tespit edilmedi.

Dragon daha sonra bir vinç yardımıyla Florida açıklarındaki okyanustan bir mavnaya çekildi.

SpaceX ekibinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği: Zehirli uzay aracında mahsur kalmışlar - 3

İki mühendis ve üç teknisyen koruyucu ekipmanlar giyerek ve bağımsız hava kaynakları kullanarak mavnaya çıktılar ve uzay gemisinin yakıt tanklarını boşaltmaya başladılar.

5 işçi biraz uyumak için yakındaki mürettebat teknelerine döndüler.

Ancak ertesi gün, sekiz saat boyunca yakıtı boşaltıp konteynırlara depoladıktan sonra okyanus dalgalı bir hal aldı.

İşçilerin teknelerine dönmeleri çok tehlikeli hale gelirken, gece boyunca yataksız ve zehirli Dragon uzay aracıyla mahsur kaldıkları bildirildi.

Ayrıca Dragon'un yanındaki 6 metre uzunluğundaki bir nakliye konteynerinde uyumak zorunda kaldıkları aktarıldı.

SpaceX ekibinin yıllar sonra ortaya çıkan gerçeği: Zehirli uzay aracında mahsur kalmışlar - 4

Ertesi gün zehirli itici gazın boşaltılması tamamlandı ve şirkete itici gaz sisteminin basıncını düşürdükten sonra Dragon'u karaya geri getirme izni verildi.

Yaklaşık bir yıl sonra SpaceX, fırlatma sırasında bir roket motoru anomalisi olduğunu kabul etti.

YAKIN ZAMANDA CREW-8 MİSYONU İÇİN KULLANILDI

Ayrıca NASA'nın uzay yarışının önemli bir parçası haline geldi ve astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürüp getirdi.

Yakın zamanda dört Crew-8 astronotunu geri getirmek için kullanıldı.

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