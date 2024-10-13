SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı
SpaceX, Starship roketinin beşinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Uzay şirketi ilk kez kullanılan "Mechazilla" kollarıyla Super Heavy güçlendiricisini başarıyla yakaladı. Bu yenilikçi yöntem, uzay yolculuğu maliyetlerini azaltmayı ve yeniden kullanılabilirliği artırmayı hedefliyor.
SpaceX, uzay keşif teknolojisinde önemli bir kilometre taşı olan Starship roketinin beşinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Yaklaşık 121 metre yüksekliğindeki boş Starship, gün doğumunda Teksas'ın güney ucundan Meksika sınırına yakın bir yerden havalandı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) başlangıçta Kasım ayı sonuna kadar bu test için değiştirilmiş bir fırlatma lisansı vermeyi beklemediğini söylemişti.
Ancak Cumartesi günü sürpriz bir şekilde fırlatmayı onayladı.