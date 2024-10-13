SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı

SpaceX, Starship roketinin beşinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Uzay şirketi ilk kez kullanılan "Mechazilla" kollarıyla Super Heavy güçlendiricisini başarıyla yakaladı. Bu yenilikçi yöntem, uzay yolculuğu maliyetlerini azaltmayı ve yeniden kullanılabilirliği artırmayı hedefliyor.

SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 1

SpaceX, uzay keşif teknolojisinde önemli bir kilometre taşı olan Starship roketinin beşinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Yaklaşık 121 metre yüksekliğindeki boş Starship, gün doğumunda Teksas'ın güney ucundan Meksika sınırına yakın bir yerden havalandı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) başlangıçta Kasım ayı sonuna kadar bu test için değiştirilmiş bir fırlatma lisansı vermeyi beklemediğini söylemişti.

Ancak Cumartesi günü sürpriz bir şekilde fırlatmayı onayladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 2

SPACEX İÇİN BİR İLK

Bu test uçuşunun en önemli özelliği, SpaceX için bir ilk olan, fırlatma kulesindeki mekanik kolları kullanılarak geri dönen Super Heavy güçlendiricisinin başarıyla yakalanmasıydı.

SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 3

SpaceX tarafından "Mechazilla" olarak adlandırılan bu mekanik kollar, Super Heavy güçlendiricisini Dünya'ya dönerken yakalamayı başardı.

SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 4

Bu yenilikçi yaklaşım, yeniden kullanılabilirliği artırmayı ve uzay yolculuğuyla ilgili maliyetleri azaltmayı amaçlıyor.

Artık güvenli bir şekilde yörüngede bulunan Starship, bugün ilerleyen saatlerde Hint Okyanusu'na yumuşak bir iniş yapacak.

SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 5

"UZAY YOLCULUĞUNDA DEVRİM YARATACAĞIZ"

SpaceX X/Twitter'da yaptığı açıklamada, "Donanımımızı uçuş ortamında zorlamaya devam ederek ve bunu mümkün olduğunca güvenli ve sık bir şekilde yaparak Starship'i hızla çevrimiçi hale getireceğiz ve insanlığın uzay yolculuğunda devrim yaratacağız." ifadelerini kullandı.

SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 6

Super Heavy güçlendirici ve 33 Raptor motoru yörüngeye 200 tondan fazla ağırlık kaldırabiliyor.

SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 7
SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı - 8
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