SpaceX, Starship roket güçlendiricisini iniş pistinde yakalamayı başardı

"UZAY YOLCULUĞUNDA DEVRİM YARATACAĞIZ"

SpaceX X/Twitter'da yaptığı açıklamada, "Donanımımızı uçuş ortamında zorlamaya devam ederek ve bunu mümkün olduğunca güvenli ve sık bir şekilde yaparak Starship'i hızla çevrimiçi hale getireceğiz ve insanlığın uzay yolculuğunda devrim yaratacağız." ifadelerini kullandı.