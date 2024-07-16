SpaceX, Starship roketinin güçlendiricisini test etti

Tam güçte 33 motor, NASA'nın ikonik Satürn V Ay roketinin güç çıkışının iki katı olan yaklaşık 17 milyon pound itme gücü üretti.

SpaceX, statik ateşleme testinin tam süresine ulaştığını doğruladı ve ekipler, şirketin gemi ve güçlendirici envanterinde Booster 12 olarak bilinen roketten metan ve sıvı oksijeni boşalttı.