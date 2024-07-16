SpaceX, Starship roketinin güçlendiricisini test etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, beşinci test uçuşunun hazırlıklarının bir parçası olarak Starship güçlendiricisi Super Heavy'i ateşledi. ABD'li uzay şirketi, statik ateşleme testinin başarıyla tamamlandığını doğruladı.

SpaceX, Starship roketinin güçlendiricisini test etti - 1

SpaceX, Starship roketinin Super Heavy güçlendiricisi üzerindeki 33 Raptor motorunu şirketin Güney Teksas'taki Starbase tesisinde test etti.

Metan yakıtlı motorlar, SpaceX mühendislerinin tüm sistemlerin normal çalıştığını doğrulamasına yetecek kadar uzun bir süre olan yaklaşık sekiz saniye boyunca ateşlendi.

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SpaceX, Starship roketinin güçlendiricisini test etti - 2

Tam güçte 33 motor, NASA'nın ikonik Satürn V Ay roketinin güç çıkışının iki katı olan yaklaşık 17 milyon pound itme gücü üretti.

SpaceX, statik ateşleme testinin tam süresine ulaştığını doğruladı ve ekipler, şirketin gemi ve güçlendirici envanterinde Booster 12 olarak bilinen roketten metan ve sıvı oksijeni boşalttı.

SpaceX, Starship roketinin güçlendiricisini test etti - 3

Bu çalışma tamamlandığında SpaceX gemiyi güçlendiricinin üzerine istifleyecek ve Ağustos ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşebilecek ilk fırlatma denemesinden birkaç gün önce tam bir geri sayım provası gerçekleştirebilecek.

SpaceX, Starship roketinin güçlendiricisini test etti - 4
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