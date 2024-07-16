SpaceX, Starship roketinin güçlendiricisini test etti
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, beşinci test uçuşunun hazırlıklarının bir parçası olarak Starship güçlendiricisi Super Heavy'i ateşledi. ABD'li uzay şirketi, statik ateşleme testinin başarıyla tamamlandığını doğruladı.
SpaceX, Starship roketinin Super Heavy güçlendiricisi üzerindeki 33 Raptor motorunu şirketin Güney Teksas'taki Starbase tesisinde test etti.
Metan yakıtlı motorlar, SpaceX mühendislerinin tüm sistemlerin normal çalıştığını doğrulamasına yetecek kadar uzun bir süre olan yaklaşık sekiz saniye boyunca ateşlendi.