SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor

SON TEST 10 GÜN ÖNCE YAPILDI

Şimdiye kadar uçmuş en güçlü roketin en son testi 13 Ekim'de gerçekleşti ve büyük bir başarı elde etti.

Görev, fırlatma kulesinin dev mekanik kollarının Starship uzay aracını yörüngeye yerleştirdikten kısa bir süre sonra Dünya'ya dönen Super Heavy güçlendiricisini "yakalamasını" içeriyordu.

Bu ilk denemeydi ve SpaceX'i uçuş sıklığını arttırmasını ve görev maliyetlerini düşürmesini sağlayacak güvenilir, yeniden kullanılabilir bir Starship sistemi yaratma yoluna soktu.