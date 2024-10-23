SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor

SpaceX, Starship uzay aracının altıncı test uçuşu için Starbase rampasına taşındığını duyurdu. Yer tabanlı testlerin ardından Starship Teksas’taki Starbase tesisinden fırlatılacak.

SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor - 1

SpaceX, fırlatma öncesi test için fırlatma rampasına giden bir Super Heavy güçlendiricinin görüntülerini yayınladı.

SpaceX Salı günü X/Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Uçuş 6 Super Heavy güçlendirici test için Starbase rampasına taşındı." dedi.

Milyarder girişimci Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, Super Heavy itici ve Starship uzay aracından oluşan Starship'in altıncı test uçuşuna başlamak için sabırsızlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor - 2

MOTORLAR TEST EDİLECEK

Super Heavy'nin motorlarının yer tabanlı fırlatma öncesi testleri tamamlandıktan sonra mühendisler Starship'in motorlarını da test edecekler.

Bunun ardından Starship, SpaceX'in Boca Chica, Teksas'taki Starbase tesisinden altıncı test uçuşuna hazırlanmak üzere Super Heavy'nin üzerine kaldırılacak.

SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor - 3

SON TEST 10 GÜN ÖNCE YAPILDI

Şimdiye kadar uçmuş en güçlü roketin en son testi 13 Ekim'de gerçekleşti ve büyük bir başarı elde etti.

Görev, fırlatma kulesinin dev mekanik kollarının Starship uzay aracını yörüngeye yerleştirdikten kısa bir süre sonra Dünya'ya dönen Super Heavy güçlendiricisini "yakalamasını" içeriyordu.

Bu ilk denemeydi ve SpaceX'i uçuş sıklığını arttırmasını ve görev maliyetlerini düşürmesini sağlayacak güvenilir, yeniden kullanılabilir bir Starship sistemi yaratma yoluna soktu.

SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor - 4

FAA, AYNI KOŞULLARDA FIRLATMAYA İZİN VERİYOR

Altıncı Starship testinin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yok, ancak önümüzdeki ayın sonuna kadar tekrar uçma ihtimali oldukça yüksek.

Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) haber sitesi NASASpaceflight'a (NSF) gönderilen bir mesajda, SpaceX'in Uçuş 5 ile aynı görev profiline bağlı kalması koşuluyla şu anda fırlatma iznine sahip olduğu belirtildi.

SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor - 5

STARSHIP, MÜRETTEBATLI AY GÖREVİ İÇİN KULLANILACAK

Ancak SpaceX görev profilini değiştirirse, FAA'nın fırlatma izni verip vermeyeceğine karar vermeden önce bunu incelemek için ek süreye ihtiyacı olacak.

Düzenleyici kurum NSF'ye "SpaceX Starship/Super Heavy Uçuş 5 lisans yetkisi, Uçuş 6 görev profilinin FAA onayını da içeriyor. FAA, Space tarafından Uçuş 6 için talep edilen değişikliklerin daha önce analiz edilenler kapsamında olduğunu tespit etmiştir. SpaceX tarafından onaylanan Uçuş 6 operasyon kapsamı için talep edilen değişiklikler FAA'nın daha fazla değerlendirmesini gerektirebilir."  dedi.

NASA Starship'in gelişimini yakından takip ediyor zira bu aracı 2026'da yapılması planlanan ve elli yıl sonra Ay yüzeyine ilk insanları indirecek olan Artemis III görevi için kullanacak.

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