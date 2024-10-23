SpaceX Starship'in altıncı test uçuşu için hazırlanıyor
SpaceX, Starship uzay aracının altıncı test uçuşu için Starbase rampasına taşındığını duyurdu. Yer tabanlı testlerin ardından Starship Teksas’taki Starbase tesisinden fırlatılacak.
SpaceX, fırlatma öncesi test için fırlatma rampasına giden bir Super Heavy güçlendiricinin görüntülerini yayınladı.
SpaceX Salı günü X/Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Uçuş 6 Super Heavy güçlendirici test için Starbase rampasına taşındı." dedi.
Milyarder girişimci Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, Super Heavy itici ve Starship uzay aracından oluşan Starship'in altıncı test uçuşuna başlamak için sabırsızlanıyor.