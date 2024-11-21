SpaceX, Starship'in inanılmaz görüntülerini paylaştı

Ayrıca, artan itme gücü roketin yükselişi sırasında yerçekimi kayıplarını azaltacağından, roketin gücünün daha fazlası yerçekimiyle mücadele etmek yerine hızlanma için kullanılacağından, roketin genel fırlatma verimliliğinde belirgin bir iyileşme ile sonuçlanacaktır.

Bu ekstra güç, şu anda test aşamasında olan 121 metre uzunluğundaki araçtan daha büyük Starship varyantlarının da önünü açabilir.

Özetle, Starship'in Raptor motorlarında yapılacak iyileştirmeler SpaceX'in fırlatma maliyetlerini düşürme, faydalı yük kapasitesini artırma ve fırlatma sisteminin genel performansını geliştirme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir.