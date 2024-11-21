SpaceX, Starship'in inanılmaz görüntülerini paylaştı
SpaceX, 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin altıncı test uçuşuna ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Uzay şirketinin sahibi Elon Musk, "Her bir roket motoru bir Boeing 747'deki 4 motorun iki katı kadar itiş gücü üretiyor ve bunlardan 33 tane var." diye yazdı. Super Heavy güçlendiricisine bağlı 33 Raptor motoru, 17 milyon pound itme gücü üretiyor.
SpaceX, Salı günü aracın altıncı test uçuşunun başlangıcında Super Heavy güçlendiricinin 33 Raptor motorunun Starship roketine gökyüzüne doğru güç verdiğini gösteren bazı inanılmaz görüntüler yayınladı.
SpaceX, X'teki mesajında "33 Raptor motoru Super Heavy Booster'a Starbase'de güç veriyor" diye yazdı.
"HER BİRİ BEOING 747'DEKİ 4 MOTORUN İKİ KATI KADAR GÜÇ ÜRETİYOR"
SpaceX'in patronu Elon Musk da Çarşamba günü kendi X hesabından fotoğrafları paylaşarak, "Her bir roket motoru bir Boeing 747'deki 4 motorun iki katı kadar itiş gücü üretiyor ve bunlardan 33 tane var" diye ekledi.