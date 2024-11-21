SpaceX, Starship'in inanılmaz görüntülerini paylaştı

SpaceX, 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin altıncı test uçuşuna ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Uzay şirketinin sahibi Elon Musk, "Her bir roket motoru bir Boeing 747'deki 4 motorun iki katı kadar itiş gücü üretiyor ve bunlardan 33 tane var." diye yazdı. Super Heavy güçlendiricisine bağlı 33 Raptor motoru, 17 milyon pound itme gücü üretiyor.

SpaceX, Starship'in inanılmaz görüntülerini paylaştı - 1

SpaceX, Salı günü aracın altıncı test uçuşunun başlangıcında Super Heavy güçlendiricinin 33 Raptor motorunun Starship roketine gökyüzüne doğru güç verdiğini gösteren bazı inanılmaz görüntüler yayınladı.

SpaceX, X'teki mesajında "33 Raptor motoru Super Heavy Booster'a Starbase'de güç veriyor" diye yazdı.

"HER BİRİ BEOING 747'DEKİ 4 MOTORUN İKİ KATI KADAR GÜÇ ÜRETİYOR"

SpaceX'in patronu Elon Musk da Çarşamba günü kendi X hesabından fotoğrafları paylaşarak, "Her bir roket motoru bir Boeing 747'deki 4 motorun iki katı kadar itiş gücü üretiyor ve bunlardan 33 tane var" diye ekledi.

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SpaceX, Starship'in inanılmaz görüntülerini paylaştı - 2

Starship'in birinci kademe Super Heavy güçlendiricisine bağlı 33 Raptor motoru fırlatma sırasında 17 milyon pound itme gücü üreterek onu şimdiye kadar uçan en güçlü roket haline getiriyor.

Üretilen güç, NASA'nın 2022 yılında ilk kez uçan yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin yarattığı 8,8 milyon pound itme gücünün neredeyse iki katı.

SpaceX, Starship'in inanılmaz görüntülerini paylaştı - 3

APOLLO GÖREVİNDEKİ ARACIN İKİ KATI İTME GÜCÜNE SAHİP

Ayrıca, 50 yıldan uzun bir süre önce Apollo astronotlarını Ay'a gönderen fırlatmalar sırasında 7,6 milyon pound itme gücü üreten Saturn V'in iki katından daha fazla.

Ancak SpaceX çalışanları bununla sınırlı kalmak istemiyor.

Uzay şirketinin Raptor motorlarının gücünü, Super Heavy güçlendiricinin kalkış sırasında 23 milyon poundluk şaşırtıcı bir itiş gücü yaratmasını sağlayacak ölçüde arttırma planı bulunuyor.

Ekstra güç, Starship'in gelecekteki Ay ve hatta muhtemelen Mars görevlerinde daha ağır yükler taşıma kabiliyetini önemli ölçüde arttıracaktır.

SpaceX, Starship'in inanılmaz görüntülerini paylaştı - 4

Ayrıca, artan itme gücü roketin yükselişi sırasında yerçekimi kayıplarını azaltacağından, roketin gücünün daha fazlası yerçekimiyle mücadele etmek yerine hızlanma için kullanılacağından, roketin genel fırlatma verimliliğinde belirgin bir iyileşme ile sonuçlanacaktır.

Bu ekstra güç, şu anda test aşamasında olan 121 metre uzunluğundaki araçtan daha büyük Starship varyantlarının da önünü açabilir.

Özetle, Starship'in Raptor motorlarında yapılacak iyileştirmeler SpaceX'in fırlatma maliyetlerini düşürme, faydalı yük kapasitesini artırma ve fırlatma sisteminin genel performansını geliştirme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir.

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