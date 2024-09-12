SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi
Dünyanın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü, ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Polaris Dawn görevi kapsamında resmen gerçekleşti. Milyarder Jared Isaacman ve SpaceX mürettebat eğitmeni Sarah Gillis, uzay araştırmaları tarihindeki ilk sivil uzay yürüyüşü için Polaris Dawn uzay aracının ön kapağını açtı. Özel uzay yürüyüşü yapan ilk kişi olan Isaacman'in ilk cümlesi "Bu muhteşem!" oldu. Sadece profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor.
GÖREVİN EN KRİTİK AŞAMASI
ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başlatılan ve 4 sivil mürettebatı alçak Dünya yörüngesine taşıyan Polaris Dawn görevinin en kritik aşaması gerçekleşti.