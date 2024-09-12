SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

Dünyanın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü, ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Polaris Dawn görevi kapsamında resmen gerçekleşti. Milyarder Jared Isaacman ve SpaceX mürettebat eğitmeni Sarah Gillis, uzay araştırmaları tarihindeki ilk sivil uzay yürüyüşü için Polaris Dawn uzay aracının ön kapağını açtı. Özel uzay yürüyüşü yapan ilk kişi olan Isaacman'in ilk cümlesi "Bu muhteşem!" oldu. Sadece profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor.

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 1

GÖREVİN EN KRİTİK AŞAMASI

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başlatılan ve 4 sivil mürettebatı alçak Dünya yörüngesine taşıyan Polaris Dawn görevinin en kritik aşaması gerçekleşti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 2

732 KİLOMETRE İRTİFA

Özel görevin finansörü olan milyarder iş insanı Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis, 732 kilometre irtifada tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Isaacman, uzay yolculuğu için Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna çıktı.

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 3

İKİ SAAT SÜREN UZAY YÜRÜYÜŞÜ

SpaceX'in geliştirdiği uzay giysilerini giyen ekip, Türkiye saati ile 13.50‘de Dragon kapsülünün kapağını açarak uzaya adım atmaya başladı.

Özel uzay yürüyüşü yapan ilk kişi olan Isaacman'in ilk cümlesi "Bu muhteşem!" oldu.

Dört kişilik ekip yaklaşık 2 saat süren uzay yürüyüşü süresince bir dizi bilimsel deneye imza attı.

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 4

"UZAY YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLANDI"

Daha sonra, SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "Polaris Dawn uzay yürüyüşü tamamlandı" ifadesi kullanıldı.

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 5

10 EYLÜL'DE FIRLATILMIŞTI

Polaris Dawn görevinin 4 kişilik sivil mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 10 Eylül’de SpaceX’e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatılmıştı.

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 6

36 ARAŞTIRMA VE DENEY YAPILACAK

Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı.

Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 7

UZAY ARAŞTIRMALARININ EN TEHLİKELİ GÖREVİ

1965’ten bu yana yalnızca profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor.

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi - 8

ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ ARTACAK

Dört sivil mürettebat tarafından gerçekleştirilen Polaris Dawn görevinin, özel sektörün uzay araştırmalarındaki rolünü artırabileceği belirtiliyor.

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