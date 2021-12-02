SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak

İngiltere'de bir uzay girişimi, çeşitli büyüklükteki pırlantalar, giysiler, kişisel fotoğraflar ve diğer birçok hediyelik eşyayı SpaceX'in Falcon roketiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacağını açıkladı. Dünya'nın çevresinde 6 bin kez dönecek bu eşyaların 6 ay boyunca uzayın aşırı koşullarına maruz kalacağı belirtildi. Pırlantaların geri döndüklerinde ise ederlerinin çok üstündeki rekor fiyatlara satılmaları bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 16:05 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 16:26

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 1

Uzay hatırası ürünleri pazarlayan bir İngiliz şirket, çeşitli büyüklükteki pırlantaları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndereceğini açıkladı.

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 2

Daha önce Dünya yörüngesine kişisel fotoğraf ve eşyaları gönderen Liverpool merkezli The Space Collective, pırlantaları SpaceX CRS-26 görevinin bir parçası olarak Eylül 2022'de bir SpaceX Dragon kapsülüyle göndereceğini duyurdu. 

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 3

UZAYDA 6 AY GEÇİRECEK

Fırlatmadan sonra pırlantalar, Mayıs 2023'te SpaceX kapsülü tarafından Dünya'ya iade edilmeden ve bir sonraki ay müşterilere verilmeden önce ISS'nin dışında altı ay geçirecek.

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 4

UZAYIN AŞIRI ORTAMINA MARUZ BIRAKILACAKLAR

Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada,  “Kapsüle yüklendikten sonra pırlantaları içeren bu kutu, astronotlar tarafından ISS’nin dışına, uzayın aşırı ortamına maruz kalacağı bir yere yerleştirilecek” denildi.

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 5

DÜNYANIN ETRAFINDA 6 BİN KEZ DÖNECEKLER

Buna göre pırlantalar Dünya'ya döndüğünde, 90 milyon kilometreden fazla seyahat etmiş ve Dünya'nın etrafında yaklaşık 6 bin kez dönmüş olacak.

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 6

Diğer taraftan pırlantalar, ISS'den ayrı bir konteyner olan o MISSE'nin (Uluslararası Uzay İstasyonu Malzeme Deneyi) bir parçası olacak. Yani, teknik olarak uzay istasyonunun ana gövdesi içinde olmayacaklar.

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 7

Ayrıca, Space Collective, MISSE'yi işleten uzay firması Aegis Aerospace ile yaptığı ortaklık doğrultusunda pırlantaların yanı sıra uzaya bu yılda  fotoğraflar ve giysi gibi çeşitli eşyaları da götürebileceğini bildirdi. Başlangıçta, bir NASA görevi  olan MISSE,  birkaç yıl önce ticarileştirildi.

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 8

RADYASYONA NEDEN OLUR MU?

The Space Collective'in sahibi Richard Garner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yükün kendisi, uzay istasyonu astronotları tarafından hava kilidi aracılığıyla konuşlandırılır ve daha sonra onu pozisyona sokmak için Robotik Canadarm'ı kullanır. Radyasyondan endişelenenlerin ise korkmasına gerek yok. Çünkü yük,  Dünya'ya döndüğünde dekontaminasyona uğrar, böylece güvenli bir şekilde kullanılabilir” dedi. 

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 9

Diğer taraftan, müşterilerin siparişlerini verirken seçtikleri fotoğrafı The Space Collective'in kendisinin yazdıracağı dijital bir dosya olarak yüklemeleri gerekiyor. Firma, "Fotoğraflar, uzayın aşırı ortamına yönelik olduğundan, çoğu kağıt/mürekkep bu yolculuktan sağ çıkamayacağı için belirli malzeme türü kullanmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Space Collective,  uzay pırlantaları, fotoğraflar ve diğer ürünler için için son sipariş tarihinin Nisan 2022 olduğunu belirtti. 

SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak - 10

FİYATLAR 33 BİN İLE 600 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Öte yandan, pırlantalarının fiyatları, karat büyüklüğüne göre bin 875 sterlin (yaklaşık 33,6 bin lira) ile 38 bin sterlin (yaklaşık 606 bin lira) arasında değişiyor.

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