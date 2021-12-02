SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak

Diğer taraftan, müşterilerin siparişlerini verirken seçtikleri fotoğrafı The Space Collective'in kendisinin yazdıracağı dijital bir dosya olarak yüklemeleri gerekiyor. Firma, "Fotoğraflar, uzayın aşırı ortamına yönelik olduğundan, çoğu kağıt/mürekkep bu yolculuktan sağ çıkamayacağı için belirli malzeme türü kullanmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Space Collective, uzay pırlantaları, fotoğraflar ve diğer ürünler için için son sipariş tarihinin Nisan 2022 olduğunu belirtti.