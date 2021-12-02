SpaceX uzaya pırlanta taşıyacak: Dünyaya geri döndüklerinde rekor fiyata satılacak

Haberler - ntv.com.tr 02.12.2021 - 16:05 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 16:26
Uzay hatırası ürünleri pazarlayan bir İngiliz şirket, çeşitli büyüklükteki pırlantaları Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndereceğini açıkladı.
Daha önce Dünya yörüngesine kişisel fotoğraf ve eşyaları gönderen Liverpool merkezli The Space Collective, pırlantaları SpaceX CRS-26 görevinin bir parçası olarak Eylül 2022'de bir SpaceX Dragon kapsülüyle göndereceğini duyurdu.
Fırlatmadan sonra pırlantalar, Mayıs 2023'te SpaceX kapsülü tarafından Dünya'ya iade edilmeden ve bir sonraki ay müşterilere verilmeden önce ISS'nin dışında altı ay geçirecek.
Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada, “Kapsüle yüklendikten sonra pırlantaları içeren bu kutu, astronotlar tarafından ISS’nin dışına, uzayın aşırı ortamına maruz kalacağı bir yere yerleştirilecek” denildi.
Buna göre pırlantalar Dünya'ya döndüğünde, 90 milyon kilometreden fazla seyahat etmiş ve Dünya'nın etrafında yaklaşık 6 bin kez dönmüş olacak.
Diğer taraftan pırlantalar, ISS'den ayrı bir konteyner olan o MISSE'nin (Uluslararası Uzay İstasyonu Malzeme Deneyi) bir parçası olacak. Yani, teknik olarak uzay istasyonunun ana gövdesi içinde olmayacaklar.
Ayrıca, Space Collective, MISSE'yi işleten uzay firması Aegis Aerospace ile yaptığı ortaklık doğrultusunda pırlantaların yanı sıra uzaya bu yılda fotoğraflar ve giysi gibi çeşitli eşyaları da götürebileceğini bildirdi. Başlangıçta, bir NASA görevi olan MISSE, birkaç yıl önce ticarileştirildi.
The Space Collective'in sahibi Richard Garner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yükün kendisi, uzay istasyonu astronotları tarafından hava kilidi aracılığıyla konuşlandırılır ve daha sonra onu pozisyona sokmak için Robotik Canadarm'ı kullanır. Radyasyondan endişelenenlerin ise korkmasına gerek yok. Çünkü yük, Dünya'ya döndüğünde dekontaminasyona uğrar, böylece güvenli bir şekilde kullanılabilir” dedi.
Diğer taraftan, müşterilerin siparişlerini verirken seçtikleri fotoğrafı The Space Collective'in kendisinin yazdıracağı dijital bir dosya olarak yüklemeleri gerekiyor. Firma, "Fotoğraflar, uzayın aşırı ortamına yönelik olduğundan, çoğu kağıt/mürekkep bu yolculuktan sağ çıkamayacağı için belirli malzeme türü kullanmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Space Collective, uzay pırlantaları, fotoğraflar ve diğer ürünler için için son sipariş tarihinin Nisan 2022 olduğunu belirtti.
Öte yandan, pırlantalarının fiyatları, karat büyüklüğüne göre bin 875 sterlin (yaklaşık 33,6 bin lira) ile 38 bin sterlin (yaklaşık 606 bin lira) arasında değişiyor.