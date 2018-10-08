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SpaceX uzaya uydu fırlattı (Ortaya bu görüntüler çıktı)

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.

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    SpaceX'ten yapılan açıklamada, gözlem uydusunun SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.


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    Saocom-1A uydusunun fırlatıştan 12 dakika sonra yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.


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    Saocom-1A'nın doğal afetler sırasında acil durum yönetimi için kullanılacak sentetik açıklıklı radar taşıdığı ifade edildi.
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    ORTAYA EŞSİZ KARELER ÇIKTI

    ORTAYA EŞSİZ KARELER ÇIKTI
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