SpaceX uzaya uydu fırlattı (Ortaya bu görüntüler çıktı)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Arjantin uzay ajansının gözlem uydusunu uzaya yolladı.
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1SpaceX'ten yapılan açıklamada, gözlem uydusunun SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı şekilde uzaya fırlatıldığı belirtildi.
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2Saocom-1A uydusunun fırlatıştan 12 dakika sonra yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
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3Saocom-1A'nın doğal afetler sırasında acil durum yönetimi için kullanılacak sentetik açıklıklı radar taşıdığı ifade edildi.
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ORTAYA EŞSİZ KARELER ÇIKTI
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