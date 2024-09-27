SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı çerçevesinde Crew-9 misyonunu 28 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlatacak. Astronotlar Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) beş ay kaldıktan sonra, Starliner aracıyla ISS'e giden ve orada mahsur kalan Barry Wilmore ve Suni Williams ile birlikte Dünya'ya geri dönerek görevlerini tamamlayacak.

SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak - 1

SpaceX, 28 Eylül Cumartesi günü NASA için Crew-9 astronot misyonunu başlatmaya hazırlanıyor.

TSİ 20.00'de fırlatılacak Falcon 9 roketinin,  Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Space Launch Complex-40'tan kalkması planlanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak - 2

5 AYLIK KONAKLAMA YAPACAK

NASA'nın Ticari Mürettebat Programı için dokuzuncu mürettebat rotasyon görevi olan Crew-9'da NASA astronotu Nick Hague ve Rus uzay ajansı Roscosmos'ta görevli bir kozmonot olan Aleksandr Gorbunov yer alıyor.

İkili yaklaşık beş aylık bir konaklama için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak - 3

MAHSUR KALAN ASTRONOTLARLA BERABER DÖNECEKLER

Astronotların görevleri ise NASA astronotları Suni Williams ve Barry Wilmore ile birlikte Şubat ayında Dünya'ya döndüklerinde sona erecek.

SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak - 4

ISS'TE MAHSUR KALMIŞLARDI

6 Haziran'da ISS'e gönderilen Starliner, helyum iticilerinde sorun yaşadı ve astronot Williams ile Wilmore'un uzayda kalacağı süre uzadı.

Ajans sonunda kapsülü mürettebatsız olarak indirmeye karar verdi ve bu da 7 Eylül'de gerçekleşti.

NASA, ardından ISS'te mahsur kalan astronotların Şubat 2025'te Dünya'ya Crew-9 misyonuyla dönüş yapacağını duyurmuştu.

SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak - 5

KASIRGA ENGELİ

Crew-9'un başlangıçta 26 Eylül'de fırlatılması planlanıyordu, ancak o akşam Florida'nın Körfez Kıyısı'nı Kategori 3 fırtınası olarak vuran Helene Kasırgası nedeniyle ertelendi.

2 ASTRONOT MİSYONDAN ÇIKARILDI

SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı NASA mürettebat rotasyon görevleri için genellikle dört astronot taşıyor.

NASA astronotları Zena Cardman ve Stephanie Wilson başlangıçta Crew-9 kadrosuna dahil edilmiş olsalar da, Haziran ayında Boeing'in Starliner kapsülüyle sekiz günlük bir konaklama için uzay istasyonuna fırlatılan Williams ve Wilmore'u eve getirmek için yer bırakmak amacıyla çıkarıldılar.

SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak - 6

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