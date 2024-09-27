SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak
SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı çerçevesinde Crew-9 misyonunu 28 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlatacak. Astronotlar Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) beş ay kaldıktan sonra, Starliner aracıyla ISS'e giden ve orada mahsur kalan Barry Wilmore ve Suni Williams ile birlikte Dünya'ya geri dönerek görevlerini tamamlayacak.
SpaceX, 28 Eylül Cumartesi günü NASA için Crew-9 astronot misyonunu başlatmaya hazırlanıyor.
TSİ 20.00'de fırlatılacak Falcon 9 roketinin, Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Space Launch Complex-40'tan kalkması planlanıyor.