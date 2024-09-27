SpaceX'in Crew-9 görevi başlıyor: Uzayda mahsur kalan astronotları kurtaracak

KASIRGA ENGELİ

Crew-9'un başlangıçta 26 Eylül'de fırlatılması planlanıyordu, ancak o akşam Florida'nın Körfez Kıyısı'nı Kategori 3 fırtınası olarak vuran Helene Kasırgası nedeniyle ertelendi.

2 ASTRONOT MİSYONDAN ÇIKARILDI

SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı NASA mürettebat rotasyon görevleri için genellikle dört astronot taşıyor.

NASA astronotları Zena Cardman ve Stephanie Wilson başlangıçta Crew-9 kadrosuna dahil edilmiş olsalar da, Haziran ayında Boeing'in Starliner kapsülüyle sekiz günlük bir konaklama için uzay istasyonuna fırlatılan Williams ve Wilmore'u eve getirmek için yer bırakmak amacıyla çıkarıldılar.