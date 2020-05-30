SpaceX'in ilk insanlı uçuşu ne zaman, saat kaçta yapılacak?

NASA’DAN 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DESTEK ALDI

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA’dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX’in bugün yapılacak test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisini için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.